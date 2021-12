WIDEO DNIA

Wilki znowu zaatakowały

W północno-zachodniej Hiszpanii żyje od dwóch do trzech tysięcy wilków. Rząd wprowadził zakaz strzelania do nich. Hodowcy owiec się skarżą, że wilki trzebią ich stada. Ale są i tacy, którzy nie widzą problemu, bo do ochrony owiec angażują psy specjalnej rasy.