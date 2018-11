Wilk ugryzł mężczyznę w rękę. Pierwszy atak wilka na człowieka w RFN?

Jak poinformowała policja, w mieście Buellstedt w Dolnej Saksonii wilk ugryzł mężczyznę w rękę. 55- letni pracownik gminy zgłosił na policję, że zwierzę zaatakowało go, kiedy naprawiał ogrodzenie na cmentarzu. Zwierzę podeszło do niego od tyłu i chwyciło go zębami za rękę. Jak twierdzi, trzy dalsze wilki obserwowały to stojąc w pobliżu. Zajście miało miejsce w wtorek (27.11.2018) przed południem w miejscowości położonej 35 km na północny zachód od Bremy.

Jak opowiadał pracownik gminy, klęcząc na ziemi sięgnął za siebie i stwierdził, że ktoś chwycił go za rękę. Kiedy się obejrzał, zobaczył wilka, który trzymał w pysku jego rękę, a inne wilki obserwowały to z pewnej odległości. Mężczyzna wyrwał rękę z pyska zwierzęcia i przepędził całą zgraję. Ze względu na lekkie poranienia udał się do lekarza.

Wilki zazwyczaj żyją w watahach

Specjalne biuro ds. wilków kraju związkowego Dolina Saksonia w czwartek (29.11.2018) ma opublikować na ten temat dalsze informacje. Ministerstwo ochrony środowiska w Hanowerze potwierdziło rzekome zajście, zaznaczając, że jeżeli odpowiada ono prawdzie, to po raz pierwszy w Dolnej Saksonii byłaby to sytuacja, że w Niemczech wilk zaatakowałby człowieka.

Czy można żyć z wilkami? Tak, dlatego Finlandia ogłosiła ich kontrolowany odstrzał

Jak wyjaśniał rzeczniczka biura ds. wilków, dwóch jego pracowników bada zgłoszony incydent na miejscu. Z rany poszkodowanego pobrano materiał DNA, aby zbadać, czy faktycznie było to ugryzienie wilka.

W Dolnej Saksonii wilki nie są bynajmniej rzadkością. Zarejestrowano tu ok. 20 watah z 170-180 osobnikami. Dyskutuje się także, czy ze względu na zagrożenie dla zwierząt hodowlanych możnaby zezwolić na odstrzał wilków. W całych Niemczech żyje ponad 70 watah i 20 par wilków.

Obejrzyj wideo 03:28 Teraz 03:28 min Udostępnij Wilki wróciły do brandenburskich lasów Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2t8cU Wilki wróciły do brandenburskich lasów

dpa/ma