Wielu młodych Niemców nie ufa rządowi

Zaufanie do demokracji, ale nie do przedstawicieli rządu. Większość młodych ludzi w Niemczech właśnie tak postrzega politykę. Eksperci ostrzegają przed ich rosnącą radykalizacją i zalecają konkretne przeciwdziałania.

Choć wśród młodych Niemców zaufanie do demokracji jest stosunkowo duże, wielu z nich nie ufa rządowi ani parlamentowi. Jak pokazuje badanie Fundacji Bertelsmanna, oparte na danych z ubiegłego roku, 59 procent objętych nim osób w wieku od 18 do 30 lat ma większe zaufanie do demokracji niż średnia (50 procent) w dziewięciu innych krajach europejskich, w tym – w Polsce.

Jednak nieufność wobec polityków jest powszechna także w Niemczech: co drugi młody obywatel Republiki Federalnej Niemiec podał, że nie ufa rządowi, a 45 procent z nich nie ufa parlamentowi.

Niepokój o przyszłość

W połączeniu ze stosunkowo wyraźnym pesymizmem wobec przyszłości, eksperci postrzegają to jako sygnał ostrzegawczy. Teraz chodzi przede wszystkim o to, aby nie zaprzepaścić zaufania do demokracji, jak twierdzi Fundacja Bertelsmanna. Wymaga to ukierunkowanych działań, które ożywią wiarę obywateli w zdolność polityków do rozwiązywania problemów. Odnosi się to zwłaszcza do Niemiec.

– Istnieje ryzyko, że w przeciwnym razie młodzi ludzie zwrócą się w stronę tych, którzy obiecują im zbyt proste rozwiązania, i w ten sposób staną się oni otwarci na radykalne poglądy – stwierdziła Regina von Goertz, ekspert ds. młodzieży w Fundacji Bertelsmanna.

Wiosną ubiegłego roku holenderski instytut badań rynku Glocalities, na zlecenie Fundacji Bertelsmanna, w reprezentatywnym badaniu zapytał 2248 osób z Niemiec o ich postawy. Było wśród nich ponad 500 osób w wieku od 18 do 30 lat. Uzyskane wyniki porównano następnie z tymi, które pochodziły z takich samych badań w Belgii, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Uwzględnić potrzeby młodych

Aby wzmocnić zaufanie do procesów politycznych, autorzy badań zalecają podejmowanie działań, które w możliwie największym stopniu uwzględniają potrzeby młodych ludzi i odnoszą się do ich obaw. Dotyczy to szczególnie takich zagadnień, jak naruszanie praw człowieka (wymienione w badaniu przez 51 procent młodszych respondentów), zmiany klimatyczne (46 procent), molestowanie i wykorzystywanie seksualne (45 procent) oraz wykorzystywanie seksualne dzieci (42 procent). Te sprawy budzą obecnie największe zaniepokojenie młodego pokolenia.

Obawa przed możliwymi zaburzeniami i problemami psychicznymi dotyka młodych dorosłych w Niemczech w wieku poniżej 31 lat (41 procent) zauważalnie częściej niż przedstawicieli starszego pokolenia – tylko 26 procent osób w wieku od 31 do 70 lat wymienia to jako zagadnienie, którem się martwią.

Co ciekawe, niezależnie od wieku ankietowani byli zaniepokojeni przyszłością: 36 procent młodszych i 42 procent starszych osób spodziewa się pogorszenia sytuacji, w tym takich czynników, jak zmiana klimatu, poziom życia i nierówności w dochodach. Z badania wynika, że zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia ma niewielkie zaufanie do skutecznego rozwiązywania przyszłych problemów i wyzwań przez polityków. Młodzi dorośli w Niemczech są nawet średnio bardziej pesymistyczni pod tym względem niż ich rówieśnicy w innych krajach.

(DPA/jak)

