Wielka Brytania wycofuje sprzęt Huawei z sieci 5G

Decyzję - przedstawioną w parlamencie przez ministra kultury, mediów i cyfryzacji Olivera Dowdena - podjęto w obawie o bezpieczeństwo narodowe w obliczu narastających od miesięcy napięć pomiędzy Londynem a Pekinem.

Zmiana polityki wobec Huawei to konsekwencja nałożonych w maju amerykańskich sankcji na chińską firmę, które zakazują wykorzystania jakiejkolwiek technologii opatentowanej w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy eksperci obawiają się, że przeniesienie produkcji chipów do Chin sprawi, że niemożliwe będzie skontrolowanie ich jakości, a w efekcie zapewnienie bezpieczeństwa sieci.

Pomimo nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych i części posłów Partii Konserwatywnej, rząd Borisa Johnsona początkowo dopuścił w styczniu Huawei do udziału w budowie infastruktury sieci 5G, ograniczając ją jednak do maksymalnie 35 proc. udziału w rynku i z wyłączeniami dot. krytycznych elementów systemu. W obliczu nowych sankcji uznano jednak, że konieczne jest zaostrzenie pierwotnej decyzji.

Wycofanie urządzeń do 2027 roku

Zgodnie z przedstawionym we wtorek planem, brytyjskie firmy telekomunikacyjne mogą kupować sprzęt Huawei tylko do końca bieżącego roku, a następnie będą musiały usunąć wszystkie urządzenia chińskiego producenta w ramach sieci 5G do 2027 roku. Zmiana nie obejmie jednak elementów infrastruktury wcześniejszej generacji - 2G, 3G i 4G - które wykorzystują chipy wyprodukowane poza Chinami.

Wysokiej rangą brytyjscy urzędnicy, którzy brali udział w procesie podejmowania decyzji, zaznaczyli jednak, że proces usuwania urządzeń Huawei będzie musiał odbywać się stopniowo, aby uniknąć utrudnień dla użytkowników sieci. "Jeśli będziemy działać zbyt szybko to zakłócimy jej funkcjonowanie, co nie ma sensu ani z perspektywy obywateli, ani bezpieczeństwa narodowego" - zaznaczyli.

Wcześniej sieci BT i Vodafone również ostrzegały, że nadmiernie ambitne terminy mogłyby doprowadzić do rozległych awarii sieci.

Na decyzji brytyjskich władz skorzystają najprawdopodobniej szwedzki Ericsson i fińska Nokia, które mają również doświadczenie w tworzeniu infrastruktury 5G. Wśród potencjalnych nowych uczestników tego procesu wymienia się też południowokoreańskiego Samsunga i japońskie NEC.

Chiny protestują

Wykluczenie Huawei z infrastruktury 5G spotkało się z ostrą reakcją dyplomatyczną Chin. Ambasador Pekinu z Londynie ocenił, że takie stanowisko władz w Londynie "stawia pod znakiem zapytania to, czy Wielka Brytania może zapewnić otwarte, uczciwe i niedyskryminujące środowisko do prowadzenia biznesu dla firm z innych państw", nie wykluczając podobnych decyzji wobec brytyjskich firm w Chinach.

"(Ambasador) pisze to na Twitterze, który jest zakazany w Chinach" - wytknął mu ironicznie w odpowiedzi poseł Partii Konserwatywnej Neil O'Brien.

Brytyjskie media: nie było wyboru

Dziennik "The Times" pozytywnie ocenił decyzję rządu Borisa Johnsona, argumentując, że w obliczu istniejących obaw o nadmiernie bliskie więzi łączące Huawei z chińskim rządem "nie miał on innego wyboru".

Jednocześnie podkreślono ryzyko towarzyszące pogorszeniu relacji z Chinami - nadwyrężonych postępującym kryzysem po wprowadzeniu przez Pekin restrykcyjnego prawa dot. bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu i odpowiedzi Londynu w formie wyłączenia rezydentów ze ścisłych przepisów migracyjnych, gdyby chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii - w obliczu wyjścia z Unii Europejskiej.

"W czasie, kiedy Wielka Brytania wychodzi z największego bloku handlowego na świecie, jakakolwiek utrata dostępu do najszybciej rosnącej gospodarki na świecie mogłoby dalej osłabić pozycję (Londynu) w świecie" - ostrzegano.

Gazeta zaznaczyła, że coraz bardziej asertywne zachowanie Pekinu "zbliżyło do siebie państwa Zachodu", ale "teraz potrzeba przywództwa", które znalazłoby sposób na ułożenie relacji z Chinami.

Stanowisko władz w Londynie poparł także dziennik "Daily Mail", oceniając, że "pozwalanie (...) Huawei, firmie w nierozerwalny sposób powiązanej z komunistycznym reżimem w Chinach, na udział w kluczowej sieci 5G zawsze było proszeniem się o kłopoty". "Tak, wykluczenie Huawei oznacza większe koszty i opóźnienia zanim super-szybkie 5G zostanie wprowadzone w życie, a z pewnością będziemy musieli się liczyć z poważnymi reperkusjami ze strony Pekinu, ale to skromna cena za ograniczenie naszej zależności od bezwzględnego, represyjnego reżimu" - czytamy.



Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>