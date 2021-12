Wielka Brytania: Pierwszy zgon po zakażeniu omikronem

Informację o pierwszym zgonie w Wielkiej Brytanii po zakażeniu nowym wariantem koronawirusa, omikronem, potwierdził w poniedziałek (13.12.2021) premier Boris Johnson.

Nieprawdopodobne tempo rozprzestrzeniania się

– Niestety potwierdzono, że przynajmniej jeden pacjent z omikronem zmarł – powiedział szef brytyjskiego rządu dziennikarzom w trakcie wizyty w centrum szczepień w Londynie. Dodał, że „przeświadczenie, iż jest to łagodniejszy wariant wirusa musimy odsunąć na bok” i dostrzec to, jak szybko rozprzestrzenia się on w społeczeństwie.

W samym Londynie 40 procent zakażeń koronawirusem wywoływanych jest aktualnie przez wariant omikron. Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid przyznał w telewizji Sky News, że wariant ten rozprzestrzenia się w „nieprawdopodobnym tempie”, liczba nowych infekcji podwaja się co dwa, trzy dni.

Chociaż dotychczas do szpitali trafiło tylko 10 osób z potwierdzonym zakażeniem omikronem, szybki wzrost infekcji oznacza, że system służby zdrowia może zostać przeciążony, jeżeli władze nie podejmą działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Oblężenie punktów szczepień

Według mediów po apelu Johnsona o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki na COVID-19, w poniedziałek punkty szczepień w Anglii przeżywały oblężenie. Przed wieloma centrami szczepień i aptekami ustawiały się długie kolejki, a z powodu przeciążenia systemu niektórzy Brytyjczycy mieli problemy z internetową rejestracją i rezerwacją terminów szczepienia. Może to mieć związek z tym, że od poniedziałku dawkę odświerzającą szczepionki na COVID-19 mogą przyjmować osoby od 30. roku życia; do tej pory możliwość tę miały tylko osoby w wieku od 40 lat i cierpiące na choroby przewlekłe.

Brytyjski rząd chce, by do końca roku wszyscy dorośli przyjęli dawkę odświeżającą szczepionki na COVID-19. Oznacza to, że każdego dnia zaszczepionych musiałoby zostać średnio ponad milion osób. Taki cel wyznaczył w niedzielę (12.12.2021) Boris Johnson, który w wystąpieniu telewizyjnym ogłosił „sytuację kryzysową” i przekonywał Brytyjczyków, że dawka odświeżająca zwiększa ochronę przed nowym wariantem koronawirusa.

We wtorek brytyjski parlament ma głosować nad nowymi obostrzeniami pandemicznymi, które częściowo już wprowadzono. Część torysów, partii Borisa Johnsona zapowiedziało sprzeciw. Ale oczekuje się, że restrykcje poprą posłowie opozycyjnej Partii Pracy.

