Wiele wykroczeń przy wjazdach do Niemiec z obszarów ryzyka

Policja Federalna poinformowała sieć redakcji RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), że podczas kontroli odnotowała prawie 132 tys. przypadków tego typu podczas wjazdu do Niemiec drogą lądową. Lepiej wygląda sprawa wjazdu do Niemiec drogą lotniczą. Podczas wyrywkowych kontroli na lotniskach od początku wprowadzenia odpowiednich przepisów w listopadzie 2020 roku, podczas prawie 186 tys. takich kontroli stwierdzono około 24 tys. 500 naruszeń tych przepisów w postaci braku albo nieodpowiedniego wypełnienia formularza elektronicznej rejestracji podróży.

Prawie 11 mln elektronicznych rejestracji podróży

Do zgłoszenia elektronicznej rejestracji podróży albo zgłoszenia jej w alternatywnej formie pisemnej, od listopada 2020 roku zobowiązani są ci, którzy po czasowym pobycie na obszarze podwyższonego ryzyka zarażenia się koronawirusem powracają do Niemiec. Przekazane przez nich dane trafiają do urzędu ochrony zdrowia w miejscu, do którego udają się te osoby po to, żeby urząd mógł sprawdzić, czy przestrzegają one obowiązku poddania się kwarantannie.

Od listopada 2020 zgłoszono łącznie ponad 10,8 mln formularzy elektronicznej rejestracji podróży – podaje RND, powołując się na Federalne Ministerstwo Zdrowia.

Precyzyjne przepisy

Od 1 sierpnia tego roku wszystkich powracających do Niemiec obowiązuje dodatkowo konieczność wylegitymowania się albo zaświadczeniem o zaszczepieniu się na COVID-19 albo zaświadczeniem, że są ozdrowieńcami. Mogą też przedstawić ważny, negatywny test na koronawirusa; niezależnie od tego, czy powracają z obszaru ryzyka, wysokiego ryzyka, czy obszaru, w którym grasuje nowa mutacja koronawirusa.

Jak wynika z doniesień Policji Federalnej, w pierwszym tygodniu obowiązywania tego nowego przepisu stwierdzono ponad półtora tysiąca przypadków jego naruszeń, przede wszystkim podczas wjazdu do Niemiec drogą lądową, a więc samochodem lub pociągiem. Pasażerowie udający się do Niemiec drogą lotniczą muszą przed odlotem okazać odpowiednie zaświadczenie funkcjonariuszom linii lotniczej, z usług której korzystają.

