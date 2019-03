Wiedeń: Irakijczyk podejrzany o ataki na niemieckie pociągi

Policja w Wiedniu aresztowała pod zarzutem terroryzmu 42-letniego Irakijczyka. Jak donosi wiedeńska prokuratura, Irakijczyk jest podejrzany o ataki na pociągi w Bawarii i Berlinie w październiku i grudniu 2018 r.

Mężczyzna, który mieszka w stolicy Austrii, jest najprawdopodobniej sympatykiem „Państwa Islamskiego" – poinformowały prokuratura generalna w Monachium i komendant policji w Berlinie.

Rzecznik Krajowego Urzędu Kryminalnego w Monachium dodał, że Irakijczyk przyjechał do Austrii jako uchodźca. Według informacji policji nic nie wskazuje na to, by mieszkał w Niemczech.

Zamach terrorystyczny

Tylko z powodu technicznego błędu nie doszło do planowanej śmierci wielu ludzi. – Znalezione w pobliżu miejsca zbrodni dokumenty w języku arabskim i flaga „Państwa Islamskiego” wskazują na czyn o podłożu terrorystycznym – poinformowali wiedeńscy śledczy.

Podejrzany przyznaje się do czynu, zaprzecza jednak, by miał on charakter terrorystyczny.

Przeszkody na torach

Konkretnie chodzi o dwa ataki na niemieckie pociągi dalekobieżne ICE. 7 października 2018 r. na trasie Norymberga-Monachium w okolicach Allersbergu na masztach sieci trakcyjnej była przymocowana stalowa lina. Na szynach znajdowały się drewniane kliny wzmocnione metalem – miały spowodować wykolejenie się pociągu – ustaliła prokuratura. Jeden z pociągów ICE przejechał po tych przeszkodach, został tylko nieznacznie uszkodzony.

Policja w Berlinie poinformowała o podobnym ataku 24 i 25 grudnia ubiegłego roku na odcinku kolejowym w Berlinie-Karlshorst, przy którym stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. W pobliżu znaleziono także pisma po arabsku i flagę „Państwa Islamskiego”.

Irakijczyk został aresztowany przez austriacką policję już w poniedziałek, 25 marca. Obecnie jest przesłuchiwany przez niemieckich śledczych.

