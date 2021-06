Wideokonferencja Merkel z szefami rządów wschodnich landów: Trzeba nadrobić zaległości

– Szklanka nie jest do połowy pusta, szklanka jest do połowy pełna. Musimy jednak nadal zrobić wiele, by tę szklankę dopełnić – powiedział w środę 2 czerwca premier Brandenburgii Dietmar Woidke (SPD) po rozmowie wideo między przywódcami wschodnich landów a kanclerz Niemiec Angelą Merkel (CDU). Według Woidke, który jest obecnie przewodniczącym konferencji premierów wschodnich landów Niemiec, warunki gospodarcze i społeczne we wschodnich Niemczech uległy w ostatnich latach znacznej poprawie. –Trzeba jednak przyznać, że w różnych dziedzinach wciąż zachodzi potrzeba nadrobienia zaległości – stwierdził polityk SPD. I dodał, że „Niemcy Wschodnie mają najlepsze szanse na przyszłość”.

Mówiąc, że we właściwych obszarach doszło do postępów, miał on na myśli m.in. rozwój energii odnawialnych. – Jeśli mówimy o opóźnieniu w stosunku do Zachodu, to w tej dziedzinie mamy przewagę co najmniej nad średnią krajów zachodnioniemieckich – podkreślił Woidke. Jak zaznaczył, tę przewagę należy wykorzystać do budowy trwałych, przyszłościowych struktur przemysłowych i gospodarczych.

„Znaczne postępy”

Na wideokonferencji premierowie zaapelowali także, aby wschodnia część Niemiec była bardziej uwzględniana podczas podejmowania decyzji o lokalizacji urzędów federalnych i instytucji naukowych.

–Jestem bardzo wdzięczny, że w ostatnich latach wiele się tu wydarzyło – powiedział Woidke. –W tej kadencji poczyniliśmy znacznie większe postępy niż w poprzednich. Podjęliśmy dobre decyzje, ale nie jesteśmy jeszcze na równi z krajami zachodnioniemieckimi – dodał socjaldemokrata.

Merkel: Przekonać zniechęconych do demokracji

W debacie na temat deficytów demokracji w społeczeństwie wschodnioniemieckim kanclerz Angela Merkel (CDU) wezwała do odzyskania dystansujących się ludzi. Jak powiedziała kanclerz po wirtualnym spotkaniu z premierami wschodnich krajów związkowych, to kłopotliwe i niepokojące, gdy ludzie odwracają się od demokracji. – Ale nigdy się z tym nie pogodzę – dodała oraz podkreśliła, że trzeba pracować, aby przekonać tych ludzi o wartości systemu demokratycznego.

Z kolei premier Brandenburgii zaznaczył, że jest głęboko przekonany, iż głównym przeciwnikiem jest partia AfD: „Musimy się z nią rozprawić”. Jego zdaniem, prawicowy ekstremizm należy zwalczać intensywnie, nie rezygnując z ludzi. Głównym zadaniem pozostaje jednak dalszy rozwój kraju, co jest również główną receptą na partię AfD.

