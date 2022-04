Wiceszef Bundeswehry: Potrzebujemy naszej broni dla NATO

Zdaniem Markusa Laubenthala, zastępcy generalnego inspektora Bundeswehry, ograniczyłoby to zdolność operacyjną w ramach zobowiązań w ramach NATO – obecnie chodzi o 13 tys., a w przyszłym roku o 16 tys. niemieckich żołnierzy. Laubenthal był w środę (20.4.22) gościem porannego programu stacji ZDF „Morgenmagazin”.

„Nie mielibyśmy już możliwości reagowania na nieprzewidziane sytuacje, a to znacznie osłabiłoby naszą obronę” – wyjaśnił.

Markus Laubenthal

Poinformował, że bojowe wozy piechoty Marder, o które wnioskowała Ukraina, a które Bundeswehra wykorzystuje do celów szkoleniowych, nie mogą być po prostu przekazane. „Wówczas Bundeswehra nie miałaby niczego, by wesprzeć siły szybkiego reagowania NATO, gdyby sojusz takiego wsparcia potrzebował".

Laubenthal wskazał także na braki w wyposażeniu, które zostały spowodowane wcześniejszymi działaniami oszczędnościowymi w Bundeswehrze.

Kwestia tygodni

Dodał także, że obsługa tych skomplikowanych systemów bojowych wymaga gruntownego przeszkolenia. Tłumaczył, że nie jest tak, że każdy, kto zna jakikolwiek transporter opancerzony, może również obsługiwać i te pojazdy. Na pytanie o możliwość przyspieszenia takowego przeszkolenia, wyjaśnił: „Można działać szybko, ale to wciąż kwestia tygodni”.Podkreślił także, że ponadto sprzęt ten musi być przygotowany i musi istnieć możliwość zapewnienia odpowiednich części zamiennych.

Obejrzyj wideo 01:23 Olaf Scholz o dostawie broni Ukrainie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD), po wtorkowej wideokonferencji z partnerami z grupy państw G7 i NATO, obiecał Ukrainie dalsze wsparcie wojskowe i finansowe. Odrzucił jednak możliwość dostarczenia czołgów z zasobów Bundeswehry. Stanowisko kanclerza krytykuje nie tylko opozycja. Krytyczne głosy słychać też z koalicyjnych szeregów.

Siły Powietrzne przywożą rannych Ukraińców

Bundeswehra prowadzi akcję przewozu rannych Ukraińców do Niemiec na leczenie. W środę z lotniska w Kolonii wystartował do Rzeszowa specjalny samolot ewkuacyjny niemieckich sił powietrznych A310 MedEvac. Podobnie jak na początku ubiegłego tygodnia służy on do przewozu dzieci i dorosłych z Ukrainy w celu zapewnienia im w Niemczech lepszej opieki medycznej w przypadku ciężkich urazów.

A310 MedEvac to latający oddział intensywnej terapii. Ranne osoby uzyskują dalszą pomoc w powietrzu od ratowników medycznych. W przeszłości do Niemiec przywożono także rannych żołnierzy ukraińskich. Wysłano również transporty z pomocą cywilną.

(DPA, AFP/ gwo/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>