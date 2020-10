Wiceprzewodnicząca PE zarzuca Orbanowi korupcję. Ma „lepkie ręce”

W sporze o praworządność w Unii Europejskiej wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Katarina Barley, oskarżyła premiera Węgier Viktora Orbana o korupcję. „Chodzi nam o odcięcie unijnych funduszy skorumpowanemu systemowi Orbana, a nie narodowi węgierskiemu czy polskiemu” – powiedziała niemiecka socjaldemokratka magazynowi „Der Spiegel”. „Chcemy, żeby te pieniądze dotarły do obywateli, a nie do Orbana i jego zięcia. Nasza propozycja nie ma zatem na celu anulowania środków, lecz takiego ich podziału, aby nie dostały się w lepkie ręce Orbana, tylko bezpośrednio do tych, którzy mają być wspierani”.

Karą obcięcie funduszy

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła sprawozdanie o praworządności w 27 krajach, wystawiając Węgrom i Polsce złe świadectwo. Prawie jednocześnie większość krajów UE, niezależnie od gróźb Warszawy i Budapesztu, utorowała drogę postępowaniu mającemu na celu nałożenie kar za naruszenie zasad praworządności. Wprowadzony instrument karny przewiduje m.in. cięcia środków unijnych w przypadkach naruszenia praworządności, które „w wystarczająco bezpośredni sposób” wpływają na zarządzanie finansami i finansowe interesy UE.

Warunek: praworządność

Barley powiedziała w wywiadzie dla niemieckiego magazynu, że będzie opowiadać się za solidnym unijnym mechanizmem przestrzegania praworządności. Bez takiego mechanizmu Parlament Europejski ma nie zatwierdzać budżetu. W Brukseli toczą się obecnie negocjacje w sprawie nowego instrumentu UE, za pomocą którego Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości pod pewnymi warunkami obcinać fundusze. „Viktor Orban od dziesięciu lat pracuje nad stopniowym demontażem państwa prawa. Niestety zaszedł już w tym bardzo daleko” – powiedziała Barley. „Orban jest zimnokrwistym strategiem, ma tylko jeden cel – zapewnić sobie władzę”.

W przypadku Węgier Komisja Europejska krytykuje m.in. niedostateczną niezależność sądownictwa, systematyczne utrudnienia i zastraszanie niezależnych mediów oraz deficyty w zwalczaniu korupcji.

(DPA/dom)