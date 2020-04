Większość Niemców przeciwna rozluźnieniu ograniczeń

Większość Niemców uważa, że jeszcze nie czas na znoszenie zakazu kontaktu wprowadzonego w ramach walki z epidemią koronawirusa. 44 proc. osób opowiada się za przedłużeniem środków zaradczych planowanych pierwotnie do 19 kwietnia, 12 proc. życzy sobie wręcz ich zaostrzenia – wynika z sondażu instytutu demoskopii YouGov przeprowadzonego na zlecenie agencji prasowej DPA.

Tylko 32 proc. jest za rozluźnieniem restrykcji, 8 proc. za ich zniesieniem. 5 proc. nie miało zdania.

W środę (15.04.2020) w konferencji wideo kanclerz Angela Merkel będzie dyskutowała z premierami krajów związkowych o dalszym postępowaniu. Grono to zadecydowało 22 marca o wprowadzeniu najpierw na dwa tygodnie daleko idących ograniczeń w życiu publicznym, po czym przedłużyło je później do 19 kwietnia. Już wcześniej zostały zabronione imprezy kulturalne i sportowe z udziałem widzów, zamknięta została też większość sklepów – z wyjątkiem przede wszystkim sklepów spożywczych.

Przechodzień jest upominany na każdym kroku

Zdyscyplinowane społeczeństwo

Niezmiennie większość społeczeństwa w Niemczech akceptuje decyzje rządu federalnego i władz krajów związkowych. 78 proc. twierdzi, że całkowicie stosuje się do wprowadzonych ograniczeń, 18 proc. przyznaje, że robi to tylko częściowo i 2 proc. je ignoruje.

Dyscyplina społeczeństwa pozostaje niemal na tym samym poziomie jak w końcu marca, w chwili wprowadzenia zakazu kontaktu. Wówczas 83 proc. mieszkańców Niemiec twierdziło, że kompletnie przestrzega reguł, 12 proc. częściowo i 2 proc. już wówczas je lekceważyło.

Gotowość do akceptowania zakazów rośnie z wiekiem. W grupie osób między 18 a 24 rokiem życia tylko 65 proc. całkowicie stosuje się do reguł. Wśród starszych, powyżej 55 lat, jest to aż 84 proc.

Różnicy nie ma natomiast w kwestii rozluźnienia obostrzeń. 56 proc. Niemców w wieku od 18 do 24 lat uważa, że restrykcje należy utrzymać lub nawet je zaostrzyć. W grupie powyżej 55 lat takiego zdania jest 59 procent.

