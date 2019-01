Większość Niemców chce szybkiej rezygnacji z węgla brunatnego

Według sondażu DeutschlandTrend, 59 % obywateli RFN chcejak najszybszej rezygnacji z wydobycia węgla brunatnego na rzecz ochrony klimatu i środowiska. 36 % Niemców uważa, że wydobycie należy kontynuować, motywując to obawami o braki w dostawach energii oraz przed redukcją liczby miejsc pracy. Nie ma jedności w ocenie, czy ze względów ekologicznych należy wprowadzić ograniczenie prędkości na autostradach.

Biorąc pod uwagę poszczególne landy, opinie są zróżnicowane. W krajach związkowych jak Brandenburgia, Saksonia oraz Saksonia-Anhalt, gdzie wydobycie węgla jest kluczowe, za jak najszybszą rezygnacją z tego surowca opowiada się jedynie 34 % respondentów. 61 % jest za tym, by węgiel brunatny wydobywać "dłużej".

Odejście od wydobycia węgla brunatnego ma pomóc w walce o klimat

Tak zwana komisja węglowa obecnie prowadzi decydujące obrady. W 28-osobowym gremium zasiadają przedstawiciele gospodarki, ekonomiści, pracodawcy, ekolodzy oraz naukowcy. Rząd federalny zlecił im opracowanie koncepcji odejścia od wydobycia węgla. Komisja ma stwierdzić, czy Niemcy osiągną swól cel klimatyczny wytyczony na rok 2020, z możliwie najmniejszym opóźnieniem oraz czy z kolei swój cel osiągnie sektor energetyczny w roku 2030. Oczekiwana jest też propozycja końcowej daty rezygnacji z wydobycia węgla.

W sprawie ograniczeń prędkości zdania są prawie równo podzielone

Dylematy w sprawie ograniczeń prędkości

Przy pytaniu o to, czy należy wprowadzić limit prędkości 130 kilometrów na autostradach, ankietowani byli prawie równo podzieleni w opiniach: 51 % opowiedziało się za, natomiast 47 % - przeciw. Wynik ten można porównać do badania z roku 2007.

Częściej przeciwni limitom prędkości są mężczyźni, kobiety zaś stanowią grono zwolenniczek takich przepisów. Ograniczeń częściej nie chcą wyborcy partii AfD oraz FDP, z kolei domagają się ich w większości wyborcy Zielonych oraz Lewicy. Wśród osób głosujących na partie rządzące CDU/CSU oraz SPD zdania są podzielone.

A w niedzielę - bez zmian

Gdyby w niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu, CDU i CSU zdobyłyby 28 % głosów. To punkt mniej niż dwa tygodnie temu. Zieloni niezmiennie z 20 % plasują się za rządzącymi partiami, ale przed SPD oraz AfD, które zdobyły po 15 %, ale AfP ma plus jeden punkt w porównaniu do poprzedniego badania. Wynik FDP to 9 %, zaś Lewica zdobyła 8 %, zaliczając 1-punktowy spadek.