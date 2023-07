Więcej pracy zdalnej dla osób dojeżdżających do Niemiec

Pracownikom, których pracodawca znajduje się w Niemczech, a których kraj zamieszkania jest inny niż Niemcy, będzie łatwiej: w przyszłości będą mogli pracować w biurze domowym częściej niż dotychczas i nie zmieni to ich praw w zakresie ubezpieczenia społecznego. Jest to wynikiem nowego porozumienia między Niemcami a kilkoma innymi krajami. Zasada działa też w drugą stronę, czyli dotyczy Niemców pracujących w tych krajach.

Organizacja zrzeszająca kasy chorych z zadowoleniem przyjęła rozporządzenie. Rzecznik prasowy wyjaśnił agencji informacyjnej dpa w Berlinie, że uprości to prawo dotyczące zabezpieczenia społecznego: „Na przykład pracownik niemieckiej firmy mieszkający we Francji będzie mógł pracować z domu przez około dwa dni w tygodniu bez obawy o utratę niemieckiego ubezpieczenia społecznego”.

Do 50 procent pracy w domu

Do tej pory, jeśli pracownik pracował więcej niż 25 procent czasu w domu, był objęty systemem ubezpieczeń społecznych kraju zamieszkania.

Nowe przepisy mówią o 50 procentach. Zatem nawet spędzając połowę czasu pracy w home office, pracownik nie straci prawa do ubezpieczenia w kraju pracodawcy.

Dania się nie zgadza

Niemcy podpisały odpowiednie umowy z 17 krajami, w tym wszystkimi sąsiadami, ale z wyjątkiem Danii.

Nowe prawo jest powiązane ze specjalnym rozporządzeniem w sprawie pandemii koronawirusa i obowiązuje od 1 lipca.

69 tysięcy Polaków dojeżdża do Niemiec

Według zrzeszenia kas chorych, około 65 000 osób dojeżdża do pracy z miejsca zamieszkania w Niemczech do Szwajcarii, 52 000 – do Luksemburga i 43 000 – do Holandii.

Do Niemiec dojeżdża prawie 69 000 osób z Polski, 36 000 – z Francji i 34 000 – z Czech.

Więcej home office w dużych firmach

Według ankiety opublikowanej w poniedziałek (24.07.2023) przez monachijski instytut Ifo, 61 procent firm w Niemczech oferuje możliwość pracy z domu. Średnio pozwalają swoim pracownikom na pracę z domu przez 6,4 dnia w miesiącu. Istnieją jednak duże różnice między dużymi i małymi firmami.

(dpa/sier)

