Więcej patentów w obszarze czystych energii

Tempo wprowadzania innowacji w obszarze technologii czystych energi ostatnio uległo pewnemu przyspieszeniu, ale jest wyraźnie niższe niż w latach 2000-2013. Wynika to ze wspólnych badań Europejskiego Urzędu Patentowego i Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Międzynarodowe rodziny patentów

W badaniach tych uwzględniono liczbę wniosków patentowych w obszarze niskowęglowych technologii energetycznych. Nie policzono jednak wszystkich zgłoszeń patentowych w tym obszarze, tylko tzw. międzynarodowe rodziny patentów (IPF).

Każda taka rodzina obejmuje wynalazki zgłoszone do opatentowania w więcej niż dwóch krajach. Ponieważ wnioski patentowe zgłasza się dużo wcześniej niż objęty nimi produkt wchodzi na rynek, traktuje się je jako wskaźniki informujące o przyszłych rozwiązaniach technicznych. Najwięcej innowacji (26,2 procent) pochodzi z Japonii, która wyprzedza pod tym względem USA (21,0 procent), Niemcy (12,4 procent) i Koreę Południową (9 procent).

Z badań Europejskiego Urzędu Patentowego i Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że od 2017 do 2019 liczba wniosków patentowych w obszarze czystych energii wzrastała średnio o 3,3 procent rocznie, co jest dobrą wiadomością, ponieważ w latach 2014-2016 liczba innowacji wykazywała tendencję spadkową. Mimo to ogólne tempo zgłaszania innowacji spadło. Od 2000 do 2013 roku liczba patentów obszarze czystych energii rosła w tempie 12,5 procent rocznie.

Skąd pochodzą zielone patenty w dziedzine czystej energii

Konieczne jest zwiększenie tempa

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol podkreślił, że liczba wniosków patentowych dotyczących czystej energii rośnie, podczas gdy liczba patentów związanych z energetyką opartą na paliwach kopalnych spada. Mimo to konieczne jest przyspieszenie tego trendu.

– Jeśli do 2050 roku mamy uzyskać zerowy bilans energetyczny, zmniejszenie o połowę wszystkich szkodliwych emisji musi nastąpić za sprawą technologii, których jeszcze nie ma na rynku – podkreślił. Część z nich na razie ma formę prototypów, które dowodzą jednak, że korzystne zmiany w tym zakresie są zasadniczo możliwe.

Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Antonio Campinos także zaapelował o przyspieszenie tempa „wprowadzania technologii, które w ciągu dwóch, trzech najbliższych dekad odegrają ważnąrolę w transformacji energetycznej”. Wśród dziesięciu firm, które zgłosiły najwięcej patentów w obszarze czystej energii, znajdują się dwa niemieckie koncerny: Robert Bosch i Siemens. Przodują jednak nadal firmy wschodnioazjatyckie, z japońską Toyotą na czele oraz firmy nastawione na produkcję baterii do samochodów o napędzie elektrycznym. Niemiecki Volkswagen znajduje się obecnie na tej liście na 12. miejscu.

Firmy innowacyjne w zakresie zielonej energii

Kluczowa rola elektromobilności

Ogólnie rzecz biorąc, analiza ta dowodzi kluczowej roli elektromobilności w postępie w dziedzinie czystych energii. W odróżnieniu od sytuacji z lat ubiegłych natomiast spadło znaczenie postępu w technologiach związanych z energetyką solarną i wiatrową, które w międzyczasie osiągnęły dojrzałość techniczną i rynkową, stanowiąc obecnie tylko 17 procent innowacji w tym zakresie.

Dziś na czoło wysunęły się zastosowania dla końcowych użytkowników. Patenty w dziedzinie elektromobilności, baterii, inteligentnych sieci, budownictwa i przemysłu obecnie stanowią 60 procent wszystkich innowacji.

Można przy tym zauważyć rysującą się coraz wyraźniej specjalizację regionalną. Firmy europejskie nadal są ważne w wielu obszarach, ale najbardziej dają o sobie znać w technice kolejowej i lotniczej. Ta ostatnia odgrywa także ważną rolę w USA. Poza tym, Amerykanie specjalizują się w biopaliwach i odchodzeniu od emisji dwutlenku węgla. Japonia, Korea Południowa i Chiny nastawiły się natomiast na technologię związaną z bateriami do samochodów elektrycznych, przy czym Japonia silna jest także w wykorzystaniu technologii związanych z zastosowaniem wodoru, nie tylko jako paliwa.

