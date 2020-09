WHO: wkrótce więcej zgonów z powodu COVID-19

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spodziewają się wzrostu liczby przypadków śmiertelnych w październiku i listopadzie. „Będzie trudniej”, powiedział dyrektor regionalny WHO w Europie Hans Kluge w rozmowie z agencją AFP. Przypomniał, że obecnie rośnie liczba nowych zachorowań w Europie, choć liczba zgonów z powodu COVID-19 utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie.

Stacja intensywnej opieki w szpitalu w Marsylii

Śmiertelność wzrośnie

Świat nie chce dziś słuchać takich złych wiadomości, a „ja to rozumiem” – powiedział Kluge. Jednak w październiku i listopadzie „będziemy obserwować wzrost śmiertelności”. Urzędnik WHO z Kopenhagi ostrzegł przed zbyt wygórowanymi oczekiwaniami wobec szczepionek. „Wciąż słyszę: 'Szczepionka będzie końcem pandemii'. Oczywiście, że nie!", powiedział.

Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy szczepionka pomoże wszystkim grupom ludności. Są przesłanki, by sądzić, że pomoże jedynie niektórym. „A jeśli do tego będziemy musieli zamawiać różne szczepionki, to będzie logistyczny koszmar”, ostrzega Kluge.

Szczególna ochrona wiernych w Bawarii: hostia w plastiku

Rekordowa liczba zakażeń

Podczas weekendu WHO zarejestrowała rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem w przeciągu jednego dnia. Z danych tych wynika, że w niedzielę na całym świecie zgłoszono 307.930 nowych zakażeń, do których doszło w przeciągu 24 godzin. To o 1000 więcej niż podczas ostatniego rekordu, który odnotowano tydzień temu.

Od momentu wykrycia koronawirusa SARS-CoV2 pod koniec 2019 roku, na całym świecie odnotowano 28,6 miliona zakażeń. Zdaniem ekspertów, liczba zakażeń, które w ogóle nie trafiają do statystyk, jest bardzo wysoka. Najwięcej nowych zakażeń, w liczbach absolutnych, było dotychczas w Indiach, USA i Brazylii. Na czwartym miejscu znajduje się Hiszpania z liczbą 12.000 zakażeń w ciągu jednego dnia. Ponad 917.000 zakażonych zmarło.

(AFP/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>