WHO rozpocznie dochodzenie, skąd pochodzi koronawirus

Eksperci pojadą do Wuhan

W skład tej grupy wejdzie 10 naukowców, pochodzących z 10 państw: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Rosji, Danii, Niderlandów, Japonii, Kataru, Wietnamu. Będą to eksperci zdrowia publicznego, specjaliści chorób zwierzęcych oraz wirusolodzy.

Rzecznik WHO Hedinn Halldorsson poinformował o tym projekcie wczoraj (16.12.2020) w Genewie. Nie podał bliższych szczegółów na temat przebiegu planowanych badań. Wysocy rangą przedstawiciele WHO jednak stale podkreślali w ubiegłych miesiącach, że eksperci udadzą się do miasta Wuhan, w którym po raz pierwszy wykryto obecność koronawirusa. Mają tam ustalić, skąd pochodzi wirus wywołujący COVID-19, jak przeniósł się na ludzi, wywołując pandemię.

Do tej pory, eksperci wychodzili z założenia, że pochodzi on od nietoperzy. Nie wiadomo jednak, za pośrednictwem jakiego zwierzęcia koronawirus przeniósł się na ludzi.

Obejrzyj wideo 04:41 Udostępnij Teorie spiskowe: sieć 5G wywołała pandemię koronawirusa Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3fPgT Teorie spiskowe: sieć 5G wywołała pandemię koronawirusa

"W jaki sposób ustalono listę ekspertów?"

Już w lipcu WHO wysłała do Chin zespół ekspertów z zadaniem przygotowania planowanych badań. Pod koniec października zespół międzynarodowych ekspertów po raz pierwszy obradował wirtualnie z chińskimi naukowcami na temat pochodzenia koronawirusa.

Tygodnik "Der Spiegel" doniósł pod koniec listopada, że w planowanej misji weźmie udział ze strony Niemiec Fabian Leendertz z Instytutu Roberta Kocha w Berlinie. Leendertz jest uznanym ekspertem od chorób odzwierzęcych i pochodzących od zwierząt zarazków, które, podobnie jak koronawirus, mogą przenosić się na ludzi i odwrotnie.

Do Chin nie pojedzie natomiast naczelny wirusolog z berlińskiej kliniki Charité, Christian Drosten. Ten ceniony specjalista pod koniec listopada napisał na Twitterze. "Wielu naukowców chętnie wzięłoby udział w tej misji. Ciekawe, w jaki sposób ustalono listę ekspertów".

Christian Drosten od wielu lat bada koronawirusy. Uzyskał międzynarodowe uznanie w 2003 roku, gdy podczas epidemii SARS w krótkim czasie opracował dobrze działający test na koronawirusa wywołującego tę chorobę.

Nową odmianę koronawirusa stwierdzono u ludzi na przełomie lat 2019/2020 w mieście Wuhan w Chinach. Od tego czasu wirus ten rozprzestrzenił się na całym świecie. Od początku pandemii zaraziło się nim ponad 73 mln ludzi, a ponad 1,6 miliona spośród nich zmarło.

(WHO, AFP/jak)