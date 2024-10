WHO. Ewakuacja tysiąca kobiet i dzieci ze Strefy Gazy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce przetransportować około tysiąca kobiet i dzieci potrzebujących opieki medycznej ze Strefy Gazy do europejskich miast.

Ewakuacje są organizowane przez Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wraz z Unią Europejską i poszczególnymi państwami członkowskimi UE- powiedział w poniedziałek (21.10.2024) agencji AFP Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

Przedstawiciel WHO na terenach palestyńskich, Rik Peeperkorn, już w maju powiedział, że nawet 10 tys. osób w Strefie Gazy będzie musiało zostać ewakuowanych z powodów medycznych. Od początku wojny między Izraelem a radykalną islamską organizacją Hamas w październiku 2023 roku WHO w Europie ułatwiła już około 600 ewakuacji z powodów medycznych do siedmiu krajów europejskich. – Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie utrzymywali dialogu – powiedział Kluge. Dotyczy to również Ukrainy, gdzie WHO pozostaje w kontakcie ze wszystkimi partnerami – dodał.

„Nie upolityczniać zdrowia”

Ważne jest, aby „nie upolityczniać zdrowia” – podkreślił przedstawiciel WHO. W ten sposób można na przykład zapewnić leki 15 tys. pacjentom zakażonym wirusem HIV w ogarniętym konfliktem ukraińskim regionie Donbasu. Zdaniem dyrektora regionalnego WHO „najważniejszym lekarstwem jest pokój”. Jednocześnie wyraził on zaniepokojenie zbliżającą się trzecią zimą wojny w Ukrainie z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę. – 80 procent cywilnej sieci energetycznej jest uszkodzone lub zniszczone. W niektórych szpitalach lekarze operują przy świetle reflektorów – powiedział Hans Kluge.

(AfP/jar)

