WHO ostrzega: ogromne ilości odpadów medycznych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jeszcze przed pandemią w około 30 procentach szpitali i gabinetów lekarskich na całym świecie brakowało systemów segregacji odpadów. W najbiedniejszych krajach aż 60 procent placówek medycznych nie prowadzi podstawowej gospodarki odpadami, czyli zużytymi strzykawkami, odzieżą ochronną i innymi.

Dodatkowe miliardy masek

Dodatkowe odpady powstałe w wyniku pandemii stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia personelu medycznego, ale także dla osób mieszkających w pobliżu składowisk. Ludzie w biednych krajach są narażeni na ryzyko związane z niewłaściwym usuwaniem odpadów, takim jak spalanie na wolnym powietrzu, skażona woda lub szkodniki przenoszące choroby. Znaczna część odpadów zawierających tworzywa sztuczne trafia tam do otoczenia lub zbiorników wodnych.

Same zużyte igły, strzykawki i pojemniki stanowiły 144 000 ton. Do tego dochodzi 87 000 ton odzieży ochronnej, nie licząc masek do użytku prywatnego. Zestawy testowe powodują powstanie kolejnych 2600 ton odpadów, a także 731 000 litrów płynnych odpadów chemicznych, jak wynika z analiz WHO opublikowanych w Genewie.

Odpady medyczne ze szpitala na Jawie (Indonezja)

Biedne państwa muszą wprowadzić zmiany

Według badań przeprowadzonych w pięciu azjatyckich miastach, na jedno łóżko szpitalne przypadało dziennie 3,4 kilograma odpadów zakaźnych, to dziesięć razy więcej niż zwykle. W New Delhi ilość niebezpiecznych odpadów medycznych wzrosła czterokrotnie w szczytowym okresie pandemii.

WHO domaga się, by w krajach tych wprowadzić strategie utylizacji i poprawić istniejące środki usuwania odpadów medycznych. Dotyczy to również przyszłych kryzysów zdrowotnych.

Organizacja naciska między innymi na przyjaźniejsze dla środowiska opakowania, odzież ochronną wielokrotnego użytku, oszczędzanie na odzieży ochronnej poprzez przestrzeganie prostych zasad higieny oraz inwestowanie w systemy recyklingu oraz właściwą i przyjazną dla środowiska utylizację.

– COVID-19 pokazał światu luki i niedociągnięcia w produkcji, użytkowaniu oraz utylizacji produktów medycznych – powiedziała Maria Neira, która w WHO odpowiada za kwestie związane ze środowiskiem.

(DPA, RTR, KNA, EPD/jak)

