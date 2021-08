WHO ostrzega. Coraz więcej zgonów na covid

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że do końca roku w regionie europejskim z powodu zarażenia koronawirusem umrze nawet 236 tys. osób. Dane te przedstawił w poniedziałek (30.08) w Kopenhadze dyrektor regionalny WHO Hans Kluge.

Region europejski WHO obejmuje 53 kraje Europy oraz Kaukazu i kilka z Azji Środkowej. Tylko w ubiegłym tygodniu liczba zgonów wzrosła o 11 procent. Prognozę dotycząca dalszych przypadków śmiertelnych opracował Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle.

Powodem wzrostu jest przede wszystkim zaraźliwy wariant Delta koronawirusa, łagodzenie obostrzeń pandemicznych w wielu krajach oraz wzmożony ruch turystyczny latem – powiedział Kluge. Zwłaszcza w krajach bałkańskich, kaukaskich i Azji Środkowej odnotowano ostatnio bardzo dynamiczny wzrost liczby zakażeń – poinformował Kluge.

Od kilku tygodni liczba nowych zachorowań szybko rośnie także w Niemczech. Instytut Roberta Kocha poinformował, że w kraju rozpoczęła się już czwarta fala pandemii. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zanotowano 4559 nowych zachorowań, 10 osób zmarło. Tygodniowy wskaźnik zapadalności wzrósł do poziomu 75,8.

(DPA/szym)