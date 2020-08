WHO o pandemii: Wciąż nie widać końca

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zakończenie pandemii koronawirusa jest jeszcze bardzo odległe. Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych WHO spodziewa się, że pandemia będzie trwała „na pewno bardzo długo”, podała organizacja - sześć miesięcy po tym, jak ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach liczba zgonów wzrosła do ponad 200 tys. Pandemia nadal rozprzestrzenia się także w RPA i Australii. Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ostrzegł, że zagrożenie ze strony Covid-19 jest nadal „bardzo duże”. Jednocześnie dostrzegł on niebezpieczeństwo, że z powodu „presji społeczno-gospodarczej” może dojść do zmęczenia w stosowaniu środków zwalczania patogena.

Nowe ognisko infekcji w Australii

Według spisu przeprowadzonego przez agencję prasową AFP, który opiera się na oficjalnych danych, do tej pory koronawirusem zostało zakażonych około 17,8 mln osób na całym świecie. Ponad 685 tys. osób zmarło.

Kraje, które pierwotnie zapanowały nad epidemią, zgłaszają obecnie nowe ogniska infekcji. I tak australijski stan Victoria ogłosił „stan klęski” po dramatycznym wzroście zakażeń i zaostrzył godzinę policyjną w Melbourne.

Rosnąca liczba przypadków w RPA

W Republice Południowej Afryki (RPA) liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem przekroczyła w sobotę pół miliona. Według oficjalnych danych, liczba ofiar śmiertelnych wynosi 8153.

RPA jest najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem na kontynencie afrykańskim. Jednakże przeprowadza się tam więcej testów niż w wielu innych krajach afrykańskich.

Ponad 200 tys. zmarłych w Ameryce Łacińskiej

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zanotowano do tej pory ponad 4,9 miliona zakażeń. Tylko na Brazylię i Meksyk przypada prawie trzy czwarte zgonów. Drugi dzień z rzędu Meksyk odnotował w sobotę (1.08.2020) nowy rekord liczby codziennych infekcji koronawirusem. Według władz, w ciągu 24 godzin zarejestrowano 9556 nowych przypadków. Całkowita liczba infekcji wynosi obecnie ponad 434 tys. Meksyk jest najbardziej dotknięty pandemią po USA i Brazylii.

Dramatyczny wzrost w Honkongu

Także w Hongkongu, który początkowo miał pandemię pod kontrolą, liczba zakażeń ostatnio ponownie dramatycznie wzrosła. W związku z tym władze otworzyły w sobotę na terenie dawnych targów Expo szpital polowy dla 500 pacjentów Covid-19.

W USA odnotowano dotychczas około 4,6 mln zarażonych osób i ponad 154 tys. przypadków śmiertelnych. W Europie liczba zakażeń wzrosła do prawie 3,2 miliona. Ponad 210 tys. ludzi zmarło w wyniku infekcji.

