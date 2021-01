WHO broni masek z materiału. "Pod pewnymi warunkami"

Niemcy ponownie zaostrzyły przepisy w sprawie ochrony przeciwko koronawirusowi. W handlu detalicznym oraz w komunikacji miejskiej i podmiejskiej należy korzystać tylko z masek stosowanych przez personel medyczny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest mniej restrykcyjna i dalej dopuszcza maski z tkaniny, ale z ograniczeniami.

Tkanina - tak, ale pod pewnymi warunkami

WHO uważa, że maski wykonane z tkaniny są wystarczająco skuteczne, pomimo nowych mutacji koronawirusa. - Nie mamy żadnych informacji świadczących o tym, że sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa uległ jakimś zasadniczym zmianom - oświadczyła w Genewie pełnomocniczka WHO do spraw pandemii koronawirusa. Dlatego WHO nie zmieniła swoich dotychczasowych zaleceń.

- Maski nie spełniające wymogów obowiązujących w medycynie mogą być nadal używane przez osoby w wieku poniżej 60 lat bez zagrożeń dla ich zdrowia - powiedziała Maria Van Kerkhove.

Ekspertka WHO zwróciła uwagę, że maseczki z tkaniny powinny skadać się z trzech warstw, aby były w pełni skuteczne. Ich wewnętrzna warstwa może być wykonana z bawełny wchłaniającej wilgoć, środkowa - z polipropylenu i pełnić rolę filtra, a zewnętrzna - z takiego materiału wodoodpornego jak poliester.

Kanclerz Angela Merkel w masce typu FFP2

Co kraj, to zalecenia

Niemcy i Austria niedawno wprowadziły u siebie obowiązek noszenia maseczek typu FFP2 podczas zakupów w sklepach detalicznych i poruszania się środkami komunikacji publicznej. Maria Von Kerkhove potwierdziła, że decyzja w tej sprawie należy do poszczególnych państw, które stosują u siebie takie przepisy, jakie uważają za słuszne.

Zaostrzone przepisy dotyczące maseczek będą obowiązywać także w komunikacji lotniczej na niemieckich lotniskach i w samolotach należących do niemieckich przewoźników powietrznych. Od 1 lutego trzeba nosić w nich maski medyczne albo spełniające normę FFP2, o czym poinformowało Federalne Zrzeszenie Niemieckich Przewoźników Lotniczych (BDL).

Do tego zalecenia przyłączyły się także Lufthansa oraz linie lotnicze Austrian i Swiss. Na pokładzie samolotów mogą podróżować bez masek tylko pasażerowie legitymujący się negatywnym wynikiem testu na koronawirusa i specjalnym orzeczeniem lekarskim w postaci certyfikatu wymaganego przez Lufthansę.

