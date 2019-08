WHO bije na alarm: podwoiły się zachorowania na odrę

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije na alarm: w Europie eksploduje liczba zachorowań na odrę. W pierwszym półroczu 2019 r. zarejestrowano już prawie 90 tys. przypadków zachorowań na tę chorobę. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 zachorowań jest dwa razy więcej. Poza tym cztery kraje: Albania, Czechy, Grecja i Wielka Brytania straciły swój status obszarów niezagrożonych tą chorobą. Takiego rozwoju sytuacji nie notowano od kiedy zaczęto dokumentować rozwój tych infekcji w roku 2012.

Wschód Europy siedliskiem odry

Ogółem WHO w 53 krajach monitoruje zachorowania na odrę i różyczkę. W 48 z tych krajów wystąpiły przypadki zachorowań na odrę: szczególnie dotknięte są Ukraina,Kazachstan, Gruzja i Rosja. Tam właśnie wystąpiło 78 proc. wszystkich zarejestrowanych przypadków odry. W RFN przypadki zachorowań na odrę wystepują jedynie regionalnie. Jak podaje Instytut im. Roberta Kocha do końca lipca br. w Niemczech odnotowano 450 przypadków. W całym roku 2018 przypadków takich było 540, w 2017 ok. 930. Zdaniem WHO rzeczywista liczba infekcji jest jednak znacznie wyższa niż dane statystyczne. Ostatnim rokiem, kiedy w skali świata dokumentowano takie przypadki, był rok 2017. Wtedy odnotowano 110 tys. zgonów na odrę. Teraz podejrzewa się znacznie większą liczbę ukrytych przypadków.

– Dzięki wieloletnim wysiłkom udało się prawie wytrzebić odrę, lecz mnożenie się zachorowań ukazuje, że wysiłki trzeba jeszcze bardziej wzmożyć – wyjaśnia dyrektorka regionu europejskiego WHO Zsuzsanna Jakab. Dzieje się tak z powodu unikania szczepień ochronnych - także za sprawą działań antyszczepionkowców w wielu krajach.

Szczepienia także dla dorosłych

– Najwyższa pora żeby wyjaśnić, co doprowadziło do rozprzestrzeniania się tej choroby, która może być śmiertelna – podkreśla Jakab. – Trzeba korzystać z każdej okazji, by szczepić dzieci i uświadamiać dorosłym, jak ważne jest odświeżanie własnych szczepień.

Według WHO szczepienia 95 proc. populacji są konieczne dla wyeliminowania określonej choroby. Odra przenoszona jest przez wirusy. Jej objawami jest wysoka gorączka, katar, kaszel i wysypka. Atakuje ona system odpornościowy, co powoduje, że zainfekowane osoby podatne są także na inne choroby.





dpa/ma