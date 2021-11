WHO alarmuje: setki tysięcy zagrożonych śmiercią

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie do wiosny 2022 roku setki tysięcy osób mogą umrzeć z powodu COVID-19. Oczekuje się, że oddziały intensywnej terapii w 49 z 53 krajów regionu europejskiego staną w obliczu wysokiego lub ekstremalnego obciążenia, licząc od dziś do 1 marca przyszłego roku – ostrzega europejski oddział WHO Europe.

Na podstawie obecnych tendencji WHO szacuje, że do wiosny przyszłego roku całkowita liczba zgłoszonych zgonów spowodowanych koronawirusem wzrośnie do ponad 2,2 miliona. Już teraz przekroczyła ona granicę 1,5 miliona.

Proste i skuteczne metody

Według badań samo noszenie masek mogłoby zapobiec około 160 tys. zgonów do 1 marca. „Aby żyć z tym wirusem i prowadzić nasze codzienne życie, musimy przyjąć zasadę 'szczepionka plus'” – apelował dyrektor regionalny WHO Hans Kluge.

Oznacza to nie tylko otrzymywanie dawek szczepionki przeciwko COVID-19 i zastrzyków przypominających. Lecz proste środki zapobiegawcze, takie jak noszenie masek ochronnych, mycie rąk, zachowanie dystansu i wietrzenie pomieszczeń, muszą zostać włączone do normalnych codziennych czynności.

Wzrost z powodu niskich wskaźników szczepień i wariantu delta

WHO Europe dostrzega trzy czynniki, które powodują obecny wzrost liczby nowych zakażeń w wielu miejscach. Po pierwsze, w Europie dominuje wysoce zakaźny wariant Delta. Po drugie, w ostatnich miesiącach niektóre kraje zasygnalizowały swoim obywatelom, że koronawirus już nie stanowi zagrożenia i złagodziły dotychczasowe środki, takie jak obowiązkowe noszenie masek. Ponadto wiele osób jest wciąż narażonych na zarażenie wirusem, ponieważ duża liczba osób nie została jeszcze zaszczepiona.

Do regionu europejskiego WHO zalicza 53 kraje, w tym nie tylko kraje UE, ale także kraje położone dalej na wschód, takie jak Rosja, Ukraina i Turcja. 53,5 procent mieszkańców tego regionu zostało dotychczas w pełni zaszczepionych, ale między poszczególnymi krajami występują miejscami duże różnice.

(DPA/jar)

