Welthungerhilfe: Pandemie i plagi nie znają granic

Niemiecka organizacja ds. walki z głodem „Welthungerhilfe” obawia się, że liczba głodujących na świecie wzrośnie wskutek pandemii koronawirusa do miliarda ludzi. Wielu ludzi popadnie w takie ubóstwo, że bez pomocy z zewnątrz nie będzie w stanie przeżyć.

Pandemia z całą siłą uderza teraz w kraje globalnego Południa, ostrzegła we wtorek (7.07.2020) w Berlinie szefowa organizacji Marlehn Thieme podczas przedstawiania najnowszego raportu Welthungerhilfe za rok 2019.

– Wielu ludzi choruje na COVID-19, wielu traci pracę, dramatycznie załamuje się gospodarka, rosną ceny żywności a systemy opieki zdrowotnej są przeciążone. Do tego wszystkiego dochodzi w wielu regionach Afryki i Azji plaga szarańczy. – Pandemie i szarańcze nie znają granic – powiedziała Thieme. Ale także z powodu kryzysu klimatycznego, wojen i konfliktów liczba głodujących przestała się zmniejszać, jak działo się to jeszcze w poprzednich dziesięcioleciach. Dlatego Welthungerhilfe domaga się od międzynarodowej społeczności, by była bardziej solidarna.

Potrzebna natychmiastowa pomoc

– Pandemia koronawirusa przyspiesza i tak już istniejące kryzysy – stwierdził sekretarz generalny niemieckiej organizacji Mathias Mogge. Jak dodał, teraz liczba kryzysów może osiągnąć wymiary, „z jakimi dotąd nie mieliśmy jeszcze do czynienia”.

Szczególnie ucierpią z powodu pandemii kraje Afryki Subsaharyjskiej. Same nie będą w stanie pokonać kryzysu. Dla zredukowania jego skutków w dotkniętych nim państwach konieczne jest natychmiast 100 mln euro. Dlatego Welthungerhilfe zainicjowała apel o pomoc skierowany do całej światowej społeczności. Rząd Niemiec natomiast powinien zabiegać w czasie swojej prezydencji w Radzie UE o to, by już istniejąca pomoc została wzmocniona.

Plaga szarańczy pustoszy uprawy m.in. w Kenii

Rząd Niemiec przeznaczył dodatkowo na światową pomoc w zwalczaniu skutków koronakryzysu 3 mld euro w swoim budżecie uzupełniającym. Teraz muszą jak najszybciej wpłynąć pieniądze z natychmiastowego programu pomocy, jakie postawiło do dyspozycji Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. – Ważne jest również, aby do tych środków pomocy włączyć takie organizacje pomocowe jak Welthungerhilfe – podkreślił Mogge.

Niemiecka organizacja humanitarna dotychczas otrzymała subwencje w wysokości 12 mln euro, które „natychmiast zainwestowała w programy koniecznej pomocy”. W ich ramach rozdzielane są m.in. żywność, artykuły higieniczne, materiały informacyjne i nasiona. Zarazem jest ważne, aby nie były to tylko krótkotrwałe akcje, tylko długofalowe programy, a w nich taka rozbudowa sektora opieki zdrowotnej i rolnictwa, by w przyszłości kraje te były lepiej przygotowane na pandemie. – Procesy te muszą przebiegać równolegle i środki na nie muszą zostać zainwestowane teraz – zaznaczył Mathias Mogge.

ONZ: 250 mln na skraju śmierci głodowej

Także Narody Zjednoczone obawiają się, że walka z biedą jest zagrożona. Wskutek koronakryzysu ponad 250 mln ludzi znalazło się na skraju śmierci głodowej, szacuje ONZ. Jednocześnie kryzys zniweczył nadzieję na położenie kresu globalnej biedzie do 2030 roku – powiedział Olivier De Schutter, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw prawa do żywności.

Pandemia i związany z nią poważny kryzys gospodarczy wpędzą dziesiątki milionów ludzi w ekstremalną biedę. Według definicji Banku Światowego za ekstremalnie biednego uważa się człowieka, który ma do dyspozycji mniej niż 1,90 dolara (1,70 euro) dziennie.

