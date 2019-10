Warsaw Security Forum. Lepiej niż można by przypuszczać

W tym roku, ze względu na 70 rocznicę powstania NATO, debaty w ramach Warsaw Security Forum dotyczą również kondycji i perspektyw sojuszu, ale i zagrożeń oraz - jak co roku - szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego. Poza panelami, rozmowy toczą się w kuluarach - można tu spotkać delegacje z wielu krajów, w tym z Niemiec. W dziedzinie obrony nastrój w stosunkach polsko-niemieckich wydaje się być lepszy niż na innych polach. I to pomimo tego, że już nie tylko Donald Trump krytykuje Niemcy za zbyt niskie wydatki na rzecz obrony. We wrześniu to samo zrobił premier Mateusz Morawiecki. - Jest wiele wspólnych polsko-niemieckich obszarów działań, chociażby ćwiczenia w ramach NATO, w których uczestniczą wojska lądowe obu krajów. Kwestia wspólnych manewrów jest dla współpracy bardzo ważna, bo obrona terytorialna i obrona sojuszu mają dziś ten sam status w NATO i Niemczech jak

Wolfgang Hellmich:"Niemcy są zainteresowane współudziałem w inicjatywie Trójmorza".

walka z terrorem - zaznacza w rozmowie z Deutsche Welle Wolfgang Hellmich, przewodniczący parlamentarnej komisji obrony w Bundestagu.

Polityk dodaje, że w praktyce współpraca między Polską a Niemcami "w sferze obronności jest dziś lepsza, intensywniejsza i głębsza niż kiedyś”, często jednak zagłuszana jest przez inne sprawy. Dodaje jednocześnie, że opiera się ona na znacznie dłuższej kooperacji, jak chociażby na istnieniu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (decyzja o jego utworzeniu zapadła w 1997 roku), którego Kwatera Główna została zlokalizowana w Szczecinie. „W jego ramach Niemcy, Dania i Polska intensywnie współpracują i wspólnie przejmują funkcje przywódcze w NATO.” Rozwój polsko-niemieckiej współpracy wojskowej, szczególnie przy realizacji programów w ramach PESCO (stała współpraca strukturalna), był w lipcu jednym z tematów pierwszej rozmowy telefonicznej szefa MON Mariusza Błaszczaka z Annegret Kramp-Karrenbauer, nową wówczas minister obrony Niemiec. W ocenie Kramp-Karrenbauer, Korpus Północno-Wschodni to dobry przykład realnej współpracy i działania na rzecz NATO, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej flanki Sojuszu. „Sygnał płynący z Niemiec, który został też podkreślony w jednym z paneli na Warsaw Security Forum, że Niemcy są zainteresowane współudziałem w inicjatywie Trójmorza pokazuje, że również niemiecka strona jest zainteresowana intensywną współpracą”, zaznacza Hellmich.

Część decyzji nie zapada na linii Warszawa-Berlin

Eksperci zaznaczają, że polityka obronna jest jednym z kluczowych obszarów relacji polsko-niemieckich z uwagi na położenie geopolityczne oraz zawiłą i trudną historię obu krajów. Podkreślają też, że trzeba pamietać o tym, że część decyzji nie zapada na linii Warszawa-Berlin, lecz w ramach międzynarodowych sojuszów, w tym przede wszystkim w ramach NATO i Unii Europejskiej. W 2016 roku na szczycie UE w Bratysławie uruchomiony został skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD), powołano unijną Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), ustanowiono stałą współpracę strukturalną (PESCO), oraz wzmocniono instrumenty szybkiego reagowania, w tym grup bojowych i zdolności cywilnych. W czerwcu 2017 ogłoszono także powstanie Europejskiego Funduszu Obronnego (EFD), który ma umożliwić państwom UE wspólne kupowanie wyposażenia i technologii.

„Bezpieczeństwo Polski jest bardziej w interesie Niemiec niż USA”

Janusz Onyszkiewicz, minister obrony Polski w latach 1992-1993 i 1997-2000

Janusz Onyszkiewicz minister obrony Polski w latach 1992-1993 oraz 1997-2000 wspomina: ” Mój niemiecki partner Volker Rühe torował nam drogę do NATO”. Dumnie przypomina, że właśnie kiedy on był szefem MON doszło do utworzenia Korpusu Północno-Wschodniego. - Nawet zrobiliśmy wspólną przysięgę naszych żołnierzy na granicy polsko-niemieckiej. Współpraca była świetna. Niestety teraz jest gorzej, bo obecny rząd jest rządem, który do tego stopnia jest zdominowany przez politykę proamerykańską, że kompletnie zaniedbuje, a nawet czasami odpycha naszych partnerów europejskich, na których nam powinno zależeć - wyjaśnia . Wolfgang Hellmich z SPD uważa jednak, że „bliższa współpraca między Polską a USA nie musi oznaczać niczego złego, bo wzmacnia na wschodniej flance NATO partnerów, którzy odgrywają istotną rolę. Czujemy oczywiście też dysonanse, które pojawiają się na poszczególnych polach, ale nie w obszarze bezpieczeństwa i obrony, choć oczywiście niektórych dziedzin nie da się dziś oddzielić, jak np. kwestii energii i klimatu”. Według Janusza Onyszkiewicza zwrot w stronę Ameryki „Jest to wynikiem zupełnie błędnego przekonania, że na UE nie można polegać i że w sprawach bezpieczeństwa można polegać wyłącznie na USA, co jest fałszywe, dlatego, że bezpieczeństwo Polski jest bardziej np. w interesie Niemiec aniżeli Stanów Zjednoczonych”. Dodaje jednak też, że z drugiej strony zauważa pozytywy, zapoczątkowane wcześniej, ale za rządów PiS rozwijane. „Mam tu na myśli budowanie obecności wojskowej NATO i obecności USA w Polsce. Tym, samym wysłany jest sygnał, że ewentualna agresja na Polskę, nawet o bardzo ograniczonym zasięgu, oznacza konflikt nie tylko z Polska, ale i całym sojuszem i z USA”.

Już niebawem, bo wiosną przyszłego roku, nadejdzie pora na praktyczny test nie tylko z polsko-niemieckiej, ale i polsko-amerykańsko-niemieckiej współpracy wojskowej. „Jak się właśnie dowiedziałem, ze znaczącym udziałem Niemiec, odbędzie się manewr przeniesienia dywizji USA przez całą Europę do Polski i krajów bałtyckich”, zdradza Wolfgang Hellmich.

