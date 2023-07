Wakacyjna gorączka. Dlaczego chorujemy, idąc na urlop?

Sezon urlopowy już się rozpoczął, jednak nie każdy pracownik może cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. Wielu z nich bowiem choruje podczas dni wolnych. Bóle głowy, przeziębienia i bóle pleców znajdują się na szczycie tej listy. Ale jaki jest związek między początkiem sezonu wakacyjnego a chorobami?

Tłumiony stres i brak regeneracji

Roland Raible od 40 lat pracuje jako pedagog, psycholog i psychoterapeuta. W swojej praktyce w Wangen wielokrotnie obserwował zjawisko „choroby urlopowej” u swoich pacjentów. – Z codziennego doświadczenia psychologicznego wiadomo, że nasz organizm szuka relaksu przy nadarzającej się okazji po fazach niechcianego, stresującego napięcia – wyjaśnia.

To tłumaczy, dlaczego choroby pojawiają się często w dni wolne, takie jak weekendy i święta.

Badanie przeprowadzone przez instytut badania opinii publicznej YouGov na zlecenie Międzynarodowego Uniwersytetu Nauk Stosowanych Bad Honnef - Bonn (IUBH) w 2017 roku wykazało, że 22 procent Niemców już cierpiało na chorobę związaną z czasem wolnym. Oznacza to, że dotknięta jest nią więcej niż jedna osoba na pięć.

Roland Raible uważa, że głównymi przyczynami tego zjawiska są stłumiony stres i brak faz regeneracji. – Po wymagającym, niezdrowym napięciu organizm pozwala nam, że tak powiem, zwolnić obroty – wyjaśnia ekspert. Może to również prowadzić do tego, że układ odpornościowy przestaje funkcjonować prawidłowo. – To nie jest świadomy proces, który można dowolnie kontrolować – twierdzi psychoterapeuta.

Ikaria. Wyspa długowieczności To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rzeczniczka Niemieckiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (DGI) potwierdza tę opinię. – Choroba urlopowa jest głównie zjawiskiem stresowym. Może to mieć wpływ na układ odpornościowy i inne procesy fizjologiczne, ale ma głównie podłoże psychosomatyczne.

Aby uniknąć choroby w czasie wolnym, eksperci zalecają zdrowy styl życia, który obejmuje zrównoważoną dietę, wystarczającą ilość ruchu i snu oraz przerwy w fazach pracy. Roland Raible zaleca naprzemienne stosowanie napięcia i relaksu poprzez regularne przerwy na odpoczynek.

Choroba urlopowa a kwestie prawne

Istnieje również kwestia prawna. Podczas gdy radzenie sobie z chorobą w godzinach pracy jest jasne dla większości pracowników, wielu z nich nie jest pewnych, jak powinni postępować w przypadku choroby podczas urlopu: czy mogą pójść na chorobowe podczas urlopu, a następnie nadrobić dni odpoczynku?

Joerg Tepper, specjalista ds. prawa pracy w berlińskiej kancelarii prawnej Chevalier, powiedział Ewangelickiej Służbie Prasowej (epd): „Jeśli pracownik zachoruje w Niemczech i w wyniku tego jest niezdolny do pracy, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o swojej niezdolności do pracy i przewidywanym czasie jej trwania. Ta regulacja w ustawie o kontynuacji wynagrodzenia odnosi się również zasadniczo do choroby podczas urlopu.

Prawnik zaznacza, że federalna ustawa o urlopach chroni pracowników. – Jeśli pracownicy zachorują podczas urlopu, udowodnione dni niezdolności do pracy nie są wliczane do ich corocznego urlopu.

Oznacza to, że udowodnione dni chorobowe, jeśli przypadają w czasie urlopu, muszą zostać zaliczone z powrotem na konto urlopowe. Dni urlopu nie zostają zatem utracone.

(EPD/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>