Wakacje w całych Niemczech. Trudny weekend na drogach

Podróżowanie samochodem po Niemczech może być w najbliższych dniach wyjątkowo uciążliwe. W dzisiejszy piątek rok szkolny kończą uczniowie w Bawarii, co oznacza, że już we wszystkich krajach związkowych trwać będą wakacje. W nadchodzący weekend trzeba spodziewać się bardzo dużego ruchu a także ogromnych korków na autostradach. Automobilklub ADAC ostrzega, że kierowców czeka najgorszy weekend w roku. Sytuację komplikuje fakt, że kiedy kierowcy z Bawarii ruszają właśnie na wakacje, do domów wracają już ci z Hesji, kraju Saary i Nadrenii-Palatynatu, gdzie letnie ferie rozpoczęły się najwcześniej

Ograniczenia i remonty

Największy ruch spodziewany jest w okolicach Hamburga i Monachium. ADAC zaleca, aby osoby, które nie muszą wyjeżdżać już w ten weekend, poczekały do poniedziałku albo wtorku. Płynny ruch na wielu autostradach utrudniają trwające remonty, a także ograniczenia prędkości ustawione ze względu na ryzyko pękania nawierzchni dróg. Z powodu rekordowych upałów zdarza się, że jezdnie wypiętrzają się i pękają, co może stanowić śmiertelne zagrożenie dla kierowców. Narażone są zwłaszcza starsze autostrady.

Strażacy walczą z pożarem lasu w okolicach Poczdamu

W graniczącej z Polską Brandenburgii ogromne korki tworzą się w okolicach Berlina, dokładnie na węźle autostradowym Poczdam. Z powodu pożarów lasów i trwającej akcji gaśniczej w rejonie Fichtenwalde zablokowane są niektóre odcinki autostrady A9 w kierunku Lipska. Częściowo zablokowane są też południowe odcinki autostrady A10 tworzącej tak zwany berliński ring.

ADAC radzi, aby zabierać w podróż dużo wody i zawsze mieć w baku dostateczną ilość paliwa, tak aby w przypadku utknięcia w korku w upale, móc używać klimatyzacji.

