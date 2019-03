Wagary i ekologia. Niemieccy uczniowie demonstrują na rzecz ochrony klimatu

Na plakatach i transparentach hamburska młodzież domagała się, żeby politycy z sercem zajęli się ochroną klimatu. „Klimat nie może czekać” i „Make earth cool again” głosiły ich hasła. Demonstranci przeszli w Hamburgu przez zabytkowe centrum handlowe do Placu Ratuszowego.

Greta Thunberg miała tam krótkie wystąpienie, przyjęte owacyjnie przez zgromadzoną młodzież. W Szwecji są obecnie ferie i szwedzka uczennica była już na demonstracjach w Brukseli, Paryżu i Antwerpii.

– Moin! – powitała zebranych w lokalnym dialekcie. – Jestem dumna, że mogę być dziś tu razem z wami. Niemieccy uczniowie zapiszą się na kartach historii – powiedziała.

Młoda szwedzka aktywistka zarzuca politykom, że już od dawna są bezczynni w sprawach ochrony klimatu, dlatego młodzież będzie tak długo demonstrować, chodząc w piątki na manifestacje zamiast do szkoły, aż coś się wydarzy. – My odrobiliśmy lekcje, politycy nie – powiedziała Greta w kierunku polityków. – Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o klimat. Powinniśmy się na tym skoncentrować dodała w rozmowie z korespondentem Deutsche Welle.

Zwykłe wagary

Nie wszyscy popierają piątkowe demonstracje uczniów i studentów. Senator (minister) Hamburga ds. oświatowych Ties Rabe (SPD) powątpiewa w korzyści płynące z takich akcji. „Nikt nie poprawi świata, wagarujac” – napisał na Twitterze. Odmienne stanowisko zajęła niemiecka minister środowiska, Svenja Schulze (także SPD), która zaznaczyła, że ze względu na obowiązek uczęszczania do szkoły protesty "nie mogą stać się stałą instytucją" – jak powiedziała w rozmowie z rozgłośnią SWR. – Ale zaangażowanie młodzieży robi duże wrażenie – dodała. – Powinniśmy się cieszyć, że młodzi ludzie angażują się na rzecz swojej przyszłości.

Demonstracja młodzieży w Hamburgu

Przed ok. pół rokiem Greta Thunberg zaczęła przed parlamentem w Sztokholmie swój protest na rzecz większego zaangażowania Szwecji w ochronę klimatu. Zamiast do szkoły co piątek chodzi protestować przed Riksdagshuset.

Dzięki swoim publicznym wystąpieniom na konferencji klimatycznej w Katowicach i na Światowym Forum Gospodarczym w Davos zyskała światowy rozgłos. Uczniowie i studenci na całym świecie, biorąc z niej przykład, demonstrują co piątek pod hasłem Fridays For Future.



(AFP/ma)