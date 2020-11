W USA może się rozpocząć proces przekazywania władzy. „Konieczny krok”

Donald Trump poinstruował swój zespół, by kooperował z prezydentem-elektem Joe Bidenem i jego sztabem. Szefowa amerykańskiego urzędu General Services Administration (GSA) Emily Murphy ma „robić to, co musi być zrobione”, by wspierać Bidena w procesie przejmowania władzy, napisał Trump na Twitterze.

„Konieczny krok”

Urząd GSA uznał w poniedziałek (23.11.2020) Joe Bidena za prawdopodobnego zwycięzcę wyborów prezydenckich, otwierając tym samym drogę rządowi Trumpa do kooperacji z zespołem demokraty. Pozwoli to Bidenowi na dostęp do 6,3 mln dolarów, które mają zapewnić płynne przejęcie władzy. Jednocześnie współpracownicy Bidena mogą teraz oficjalnie kontaktować się z pracownikami administracji Trumpa – co dotąd było im zabronione.

„Dzisiejsza decyzja jest krokiem koniecznym do uporania się z wyzwaniami, przed którymi stoi nasz kraj”, poinformował w oświadczeniu zespół Bidena.

Przedtem komisja w Michigan potwierdziła oficjalnie wynik wyborów na jego korzyść.

20 stycznia 2021 Joe Biden ma być zaprzysiężony na prezydenta USA

Trump nadal waleczny

Niezależnie od rozwoju wypadków Donald Trump niezmiennie odmawia zaakceptowania swojej przegranej w wyborach prezydenckich 3 listopada i utrzymuje, że „oszustwa wyborcze na masową skalę” pozbawiły go zwycięstwa. Także w poniedziałek zapowiedział dalszą walkę. Tymczasem już ponad 30 sądów federalnych odrzuciło złożone przez niego pozwy.

Proces przejmowania władzy („transition") po wyborach prezydenckich jest w USA od prawie 60 lat zagwarantowany ustawą. Przerwanie tego procesu może „zaszkodzić bezpieczeństwu i interesom Stanów Zjednoczonych i ich obywatelom”, głosi uzasadnienie ustawy z 1963 roku.

Prezydent USA od pierwszego dnia swojego urzędowania musi być gotowy do pracy, ma bowiem ogromny zakres kompetencji: jest głównodowodzącym sił zbrojnych, który ponosi odpowiedzialność za 1,3 mln żołnierzy i dysponuje dostępem do kodów umożliwiających w razie potrzeby użycie broni nuklearnej.

W nadchodzącej kadencji prezydent i jego rząd będą odpowiadali za budżet w wysokości blisko 5 bilionów dolarów (4,2 biliony euro). Czasu na wdrożenie się do pracy nie pozostawią prezydentowi także pandemia COVID-19 i kryzys gospodarczy. Dlatego prezydenci-elekci wykorzystują 2,5 miesiąca między wyborami a objęciem urzędu do formowania swojego sztabu. Nie chodzi przy tym tylko o zespół rządowy, sekretarzy stanu i szefów urzędów, ale też o szybkie obsadzenie tysięcy stanowisk w Białym Domu, w ministerstwach i urzędach. Dlatego nowo wybrany prezydent musi zacząć planowanie swojego personelu możliwe wcześnie, by równie szybko zacząć wcielać w życie swoją politykę.

(afp, dpa, rtr / stas)