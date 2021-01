W pandemii Niemcy bardziej ufają politykom

W maju okazało się że od wybuchu pandemii wzrosło zaufanie Niemców do niemal wszystkich instytucji politycznych. Z wyników sondażu instytutu Forsa przeprowadzonego dla stacji RTL i ntv, które ogłoszono w poniedziałek (4.01.) w Kolonii wynika, że trend ten panuje nadal. Podobnie jak w maju, także na przełomie 2020/2021 największym zaufaniem rodaków cieszy się prezydent Frank-Walter Steinmeier (76 procent), a zaraz po nim w rankingu jest kanclerz Angela Merkel (75 procent), która od maja zyskała trzy punkty procentowe.

Wzrosło też zaufanie do rządu federalnego i rządów landów: do rządu w Berlinie zaufanie ma 63 procent pytanych (wzrost o 3 punkty), zaś do rządów krajów związkowych 60 procent (plus 2 punkty). Na niezmienionym poziomie pozostaje zaufanie do instytucji lokalnych: 58 procent mieszkańców Niemiec ufa gminom, 56 procent – urzędnikom miejskim. Zaufanie do Bundestagu pozostaje na tym samym poziomie maja i wynosi 54 procent.

Znacznie mniej niż krajowym instytucjom, Niemcy ufają Unii Europejskiej – 38 procent (wzrost o 1 punkt). Niewielkim zaufaniem cieszą się także partie polityczne – tu wskaźnik wynosi 25 procent, podobnie jak w badaniu majowym.

Przed wybuchem pandemii zaufanie do instytucji politycznych było znacznie mniejsze. Po trudnym procesie tworzenia koalicji po wyborach 2017 roku, sporach wewnątrz chadecji i konfliktach między partiami rządzącymi, na przełomie 2019/2020 zaufanie do rządu miało zaledwie 34 procent Niemców, zaś do kanclerz Merkel – 50 procent. Jedynie zaufanie do prezydenta Niemiec było na wysokim poziomie.

Często pojawia się opinia, jakoby młodsze pokolenia miały małe zaufanie do politycznych instytucji. Wyniki sondażu instytutu Forsa tego nie potwierdzają. Do rządów landów, instytucji lokalnych, partii politycznych, a przede wszystkim do UE, 18-29-latkowie mają większe zaufanie niż osoby powyżej 60-tki. To ostatnie wynosi w grupie 18-29 lat 61 procent, podczas gdy w grupie powyżej 60 lat jedynie 32 procent.

W przeciwieństwie do większości społeczeństwa, zwolennicy Alternatywy dla Niemiec darzą małym zaufaniem prezydenta Niemiec (12 procent), kanclerz Merkel (8 procent), rząd (6 procent) i Bundestag (7 procent).

