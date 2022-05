W Niemczech przybyło milionerów

Oficjalne dane o milionerach w Niemczech opublikował we wtorek (31.05.2022) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Wynika z nich, że w 2018 roku około 26 300 mieszkańców Niemiec zadeklarowało w zeznaniach podatkowych dochody w wysokości co najmniej miliona euro. To o 1500 więcej niż rok wcześniej.

Chociaż dane te opracowano w oparciu o deklaracje podatkowe za okres sprzed ponad trzech lat, czyli jeszcze sprzed pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu, statystycy uważają je za aktualne z uwagi na długotrwałe procedury podatkowe.

Hamburg i Bawaria na czele

Dla większości (59 proc.) osób o milionowych dochodach głównym ich źródłem było – według statystyków – prowadzenie przedsiębiorstwa. 20 procent osiągnęło dochody przeważnie ze stosunku pracy, a 15 procent – z pracy na własny rachunek. Inne źródła dochodów odgrywały drugorzędną rolę.

W porównaniu do liczby podatników najwięcej osób o co najmniej milionowych dochodach żyło w 2018 roku w Hamburgu; dochody roczne w takiej wysokości zadeklarowało 12 na 10 tysięcy podatników w tym mieście.

Podatek dla najbogatszych

Na drugim miejscu pod względem liczby milionerów jest Bawaria. Z kolei na dole rankingu plasują się kraje związkowe Saksonia-Anhalt i Turyngia, gdzie na 10 tysięcy podatników przypadało jedynie dwóch z dochodami w wysokości co najmniej miliona euro rocznie.

W 2018 roku 42,4 miliona wszystkich podatników w Niemczech osiągnęło dochody w wysokości 1,8 biliona euro. Podatek według najwyższej, 45-procentowej stawki podatkowej musiało uiścić 112 400 mieszkańców RFN, na których przypadało 6,6 procent sumy dochodów oraz 13,4 procent kwoty uiszczonych w Niemczech podatków. W 2018 roku najwyższą stawką objęte były dochody rocznie powyżej 260 533 euro albo 521 066 w przypadku wspólnych rozliczeń podatkowych.

(DPA, ARD/widz)

