W Niemczech powstanie jedna z największych na świecie fabryk czipów

Na terenie byłej kopalni węgla w Ensdorfie w zachodnioniemieckim Kraju Saary powstać ma jedna z największych na świecie fabryk czipów z węglika krzemu (SiC). Wybuduje ją amerykański koncern Wolfspeed, który zamierza zainwestować w projekt ponad 2 miliardy euro podają media. Według dziennika „Handelsblatt” mniejszościowym inwestorem będzie niemiecki producent części motoryzacyjnych spółka ZF Friedrichshafen. Zakład ma zapewnić 1000 miejsc pracy.

– To ważny sygnał, że w trudnej sytuacji Niemcy nadal są atrakcyjną lokalizacją inwestycji, także z obszaru najnowocześniejszej technologii – powiedział dziennikarzom niemiecki minister gospodarki Robert Habeck, który w środę (1.02.2023) udał się do Ensdorfu razem z kanclerzem Olafem Scholzem, by wziąć udział w ogłoszeniu planów amerykańskiego koncernu. Według mediów niemiecki rząd federalny i władze Kraju Saary mają przyznać inwestycji wsparcie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI na projekty wzmacniające konkurencyjność UE i zabiegają o zgodę Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Krok ku zmniejszeniu zależności od Chin

Jak wskazuje Reuters, Unia Europejska dąży do zmniejszenia zależności od Azji w zakresie półprzewodników. Niedobór czipów w czasie pandemii koronawirusa boleśnie uświadomił przemysłowi, jak zawodne mogą być globalne łańcuchy dostaw. Przemysł motoryzacyjny zmagał się z dotkliwymi przestojami w produkcji, a sprzedaż samochodów osobowych spadła wówczas do najniższego poziomu od 30 lat, pomimo wysokiego popytu. Także USA, rywalizujące z Chinami o globalną supremację gospodarczą, także ograniczają przepływy handlowe i subwencjonują rodzimą gospodarkę. „To zwiększa presję na Europę” – ocenia Reuters.

I przypomina, że w odpowiedzi na wart 52 miliardy dolarów amerykański „Chips Act” Komisja Europejska zaproponowała „European Chips Act”, który ma zmobilizować 43 miliardy euro inwestycji prywatnych i publicznych. Celem jest zwiększenie udziału Europy w światowej produkcji półprzewodników z 10 proc. do 20 proc. w ciągu dekady.

Fabryka w Kraju Saary ma pomóc w zabezpieczeniu łańcuchów dostaw dla branży motoryzacyjnej i elektronicznej – podobnie jak planowane w Magdeburgu zakłady produkcji półprzewodników, które zbudować ma amerykański koncern Intel za 17 mld euro. Także niemieckie firmy Bosch i Infineon inwestują w fabryki czipów w Dreźnie.

(RTR/ widz)