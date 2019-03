Gospodarka

W Niemczech olej opałowy, w Polsce napędowy. Oszuści zatrzymani

Polsko-niemiecka grupa przestępcza przywoziła z Niemiec do Polski olej służący do ogrzewania, by sprzedać go jako paliwo do pojazdów z silnikami diesla. Niemiecki fiskus stracił na tym co najmniej sto milionów euro.

Berlińska prokuratura i brandenburscy celnicy poinformowali o zatrzymaniu czterech mężczyzn podejrzanych o wielomilionowe oszustwa. Są w wieku od 48 do 59 lat. Zatrzymano ich na terenie Berlina i Brandenburgii. W akcji uczestniczyło 140 funkcjonariuszy, którzy przeszukali 20 obiektów. Mężczyznom postawiono zarzut, że w latach 2014 – 2018 zorganizowali 6000 transportów oleju grzewczego do Polski, gdzie następnie wywabiano z niego farbę, którą był specjalnie oznakowany. Potem był sprzedawany jako olej do diesli. Wysoki zysk z przestępczego procederu wynikał z faktu, że olej grzewczy jest w Niemczech stosunkowo nisko opodatkowany. W oszustwo zaangażowane były dwa przedsiębiorstwa handlowe z siedzibą w Berlinie. Oprócz czterech zatrzymanych, śledztwem objętych jest pięć kolejnych osób. Wszystkim zarzuca się pranie pieniędzy i oszustwo podatkowe. Niemieckie organy ścigania współpracują z polską policją i prokuraturą w tej sprawie od półtora roku. (afp / sier)

Redakcja poleca