W Niemczech niższe zarobki. Powodem koronawirus

W ubiegłym roku Niemcy zarobili mniej i to po raz pierwszy od co najmniej 2007 r. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Przeciętne miesięczne zarobki brutto, łącznie z dodatkami, spadły w Niemczech średnio o ponad 0,6 proc. Powodem jest pandemia koronawirusa. „Koronakryzys i wynikające z niego skrócenie czasu pracy miały silny wpływ na ogólne zmiany płac w gospodarce w 2020 r. i doprowadziły do nominalnego spadku zarobków po raz pierwszy od początku prowadzenia statystyki w roku 2007” – czytamy w informacji do analizy.

Spadek płac realnych jest jeszcze większy. Ze względu na wzrost cen w 2020 r. o niecałe 0,5 proc., realne wynagrodzenia spadły w porównaniu z 2019 r. średnio o 1 proc.

Uszczerbek w wynagrodzeniach w 2020 r. był większy niż w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego w 2009 roku. Wtedy płace nominalne wzrosły o 0,2 proc., a realne spadły o 0,1 proc.

(DPA/dom)