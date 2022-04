W Niemczech brakuje wychowawców w przedszkolach. Sytuacja jest krytyczna

Według przeprowadzonych niedawno badań niedobór personelu w niemieckich przedszkolach jest coraz większy. Jak zaznaczył Udo Beckmann, przewodniczący Związku Edukacji i Wychowania (Verband Bildung und Erziehung) około 9 tysięcy placówek często funkcjonowało w ubiegłym roku z niedoborem pracowników. Rok wcześniej placówek, które zgłaszały taką sytuację, było o połowę mniej. „Konkretnie oznacza to, że przedszkola te były zmuszone funkcjonować średnio w więcej niż co drugi dzień w trybie, który zakładał narażenie na niebezpieczeństwo podopiecznych”.

Dzieci z Ukrainy potrzebują wsparcia

Kolejnym wyzwaniem dla placówek stają się mali uchodźcy z Ukrainy. Beckmann podkreślił, że dzieciom tym, które będą potrzebowały dużego wsparcia, należy zapewnić wszystko, co tylko możliwe. Zaznaczył równocześnie, że system opieki dziennej nad dziećmi w Niemczech jest bliski załamania i bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje niezbędnych środków do funkcjonowania.

Z powodu braku personelu w przedszkolach cierpią nie tylko dzieci, ale także dorośli, bo obecna sytuacja powoduje, że personel pedagogiczny jest przeciążony. 82 procent spośród ankietowanych 4827 dyrektorów i dyrektorek przedszkoli stwierdziło, że czują się psychicznie obciążeni swoją pracą. Co czwarta dyrekcja placówki przyznała, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pracowała do 20 dni w miesiącu, choć stan zdrowia na to nie pozwalał.

(DPA/ gwo)