W Niemczech brakuje sędziów

Niemiecki Związek Sędziów (DRB) skrytykował przewlekłość postępowania sądowego w Niemczech, podając jako przyczynę tego zjawiska braki kadrowe w wymiarze sprawiedliwości. W rozmowie z francuską agencją prasową AFP w sobotę 26 stycznia przewodniczący DRB Sven Rebehn powiedział, że "zbyt długie rozpoznawanie spraw przez sądy wynika z utrzymującej się od lat dużej liczby nieobsadzonych etatów sędziowskich". Aby skutecznie rozwiązać ten problem, w tej chwili należałoby w Niemczech zatrudnić dodatkowo dwa tysiące sędziów i prokuratorów.

Problem braku sędziów może się jeszcze zwiększyć

Zdaniem przwodniczącego DRB największe trudności w wywiązywaniu się ze swych zadań mają obecnie prokuratury oraz sądy karne, zmuszone często pracować do upadłego. Co gorsza, ta sytuacja może się dodatkowo zaostrzyć wskutek nadchodzącej fali przechodzenia na emeryturę znacznej liczby sędziów i prokuratorów, ostrzegł Sven Rebehn.

"Jak wynika z naszych badań, w nowych krajach związkowych do roku 2030 z wymiaru sprawiedliwości odejdzie prawie dwie trzecie prawników", powiedział. W całych Niemczech w ciągu najbliższych 10 lat wymiar sprawiedliwości utraci około 40 procent sędziów i prokuratorów. Mając to na uwadze "już teraz należałoby prowadzić w nim właściwą politykę personalną i nie czekać przez następne 10 lat do chwili, w której trzeba będzie zareagować na narosłe w tym okresie trudności", stwierdził Rebehn.

Sądy pracują opieszale, prawnicy są niezadowoleni

Instytut Demoskopijny w Allensbach przeprowadził w środowisku prawniczym reprezentatywne badania na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego Roland Rechtsschutz, których wyniki zostaną oficjalnie opublikowane 19 lutego. Objęto nimi 998 sędziów i prokuratorów. Trzy czwarte ankietowanych wyraziło przekonanie, że rozprawy przez niemieckimi sądami często trwają za długo. W pierwszych badaniach na ten temat sprzed pięciu lat taką opinię wyraziło zaledwie 56 procent ich uczestników. W obecnych liczba krytyków czasu postępowania sądowego wzrosła o prawie 20 punktów procentowych.

Na szczególną uwagę zasługuje to, że aż 89 procent ankietowanych prawników za niezwykle ważną sprawę uznało konieczność jak najszybszego zawarcia przewidzianego w umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD "Paktu na rzecz państwa prawa" pomiędzy władzami federalnymi i landowymi. Pakt ten ma usprawnić pracę niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, który zostanie lepiej wyposażony i otrzyma dwa tysiące nowych etatów. Rząd w Berlinie obiecuje, że zostanie on zawarty w najbliższym czasie.

(dpa, afp / pa