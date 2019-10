W niedzielę strajk Eurowings i innych córek-spółek Lufthansy

Personel pokładowy Eurowings, Germanwings, Cityline i SunExpress przystąpi w niedzielę do strajku ostrzegawczego, który potrwa od 5 do 11 rano - poinformował związek zawodowy Ufo. Powodem strajku są żądania taryfowe. Ufo pierwotnie planował rozszerzyć strajk o Lufthansę, ale gdy koncern przystał w piątek na 2-procentową podwyżkę wynagrodzeń dla macierzystych pracowników do końca roku, związek zawodowy wycofał się z tego zamiaru.

Lufthansa jednak potraktowała odmownie kolejne nowe żądania taryfowe Ufo. Z powodu niedzielnego strajku uziemionych zostanie 340 maszyn. Kierownictwo Eurowings tymczasem zapewniło na swojej stronie internetowej, że dołoży starań, aby program lotów był w pełni zrealizowany. Kto wykupił lot w jednej z wymienionych linii lotniczych, powinien przed odlotem upewnić się, czy jest on aktualny. Obok Monachium i Frankfurtu strajki obejmą także lotniska w Duesseldorfie, Stuttgarcie lub Berlinie.

Wewnętrzny konflikt

Związek zawodowy personelu pokładowego Ufo jest mocno skłócony z koncernem. Lufthansa, wskutek niektórych poprzednich działań zarządu Ufo, nie traktuje go jako instytucji uprawnionej do reprezentowania pracowników i zamierza odbrać mu sądownie prawo do prowadzenia negocjacji taryfowych.

dpa/jar