W mrozie jechała na stopniach pociągu towarowego. Omal nie umarła

Czternastolatka chciała pojechać do następnej stacji, ale przejechała ponad 90 kilometrów. W nocy, przy temperaturze -3,5 stopnia Celsjusza i na stopniach pociągu towarowego jadącego z Magdeburga. Pociąg jechał z prędkością 100 kilometrów na godzinę – podała policja w Hanowerze.

Kiedy zatrzymał się w Cremlingen koło Brunszwiku, dziewczynka zapukała do drzwi maszynisty. Była wychłodzona, brudna i tylko w jednym bucie. Nastolatka trafiła do szpitala. Tam poinformowano rodziców. Złożono doniesienie o popełnieniu przestępstwa, a koszty spowodowanych przez nastolatkę znacznych opóźnień w ruchu kolejowym mogą teraz spaść na rodziców dziewczynki.

Według dotychczasowych ustaleń czternastolatka wsiadła do pociągu towarowego wraz z innymi młodymi ludźmi. Chcieli dojechać do następnej stacji. Pociąg towarowy nie zatrzymuje się jednak na wszystkich dworcach kolejowych. Kiedy nastoletni pasażerowie zdali sobie sprawę z tego błędu, zeskoczyli z pociągu. Czternastolatka zauważyła to zbyt późno.

(DPA/dom)