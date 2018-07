W Kolonii odkryto najstarszą bibliotekę w Niemczech

Odsłonięte przez archeologów szczątki dawnych murów, obejmujących powierzchnię prawie 200 metrów kwadratowych, pochodzą z II wieku naszej ery. W rozmowie z reporterem dziennika "Kölner Stadt-Anzeiger" wyjaśnili, że odkryta przez nich rzymska biblioteka powstała w latach 150 - 200 po narodzinach Chrystusa i mieściła się na forum, czyli na rynku rzymskiego osiedla, była więc zatem jedną z najważniejszych instytucji ówczesnego życia publicznego. "Według naszej wiedzy jest to pierwsza rzymska biblioteka w Niemczech, której istnienie da się jednoznacznie udowodnić", powiedział w rozmowie z przedstawicielem gazety Marcus Trier, dyrektor Muzeum Rzymsko-Germańskiego w Kolonii, będący również kierownikiem działu ochrony zabytków w tym mieście.

Dawna biblioteka była najprawdopodobniej budynkiem dwupiętrowym, mierzącym od 7 do 9 metrów wysokości. "Znajdowało się w niej na pewno kilka tysięcy zwojów, które czytano rozwijając je z jednej i zwijając z drugiej strony", wyjaśnił dalej dyrektor Trier. W dalszej części wywiadu dla "Kölner Stadt-Anzeiger" powiedział, że archeologom udało się także odnaleźć dwa małe polerowane fragmenty podłogi biblioteki oraz ustalić, że jej mury były wykonane z materiału równie trwałego jak dzisiejszy beton. Była to mieszanina piaskowca wapnistego i trachitu.

Aleksandria, Efez, Rzym - a teraz Kolonia

Na resztki starożytnych murów kolońscy archeologowie natknęli się już przed rokiem, kiedy prowadzili prace wykopaliskowe przez budową nowego centrum modlitewnego dla ewangelickiej wspólnoty wyznaniowej w centrum miasta. "Początkowo wydawało się nam, że mamy do czynienia z resztkami murów sali zgromadzeń publicznych", oświadczył Marcus Trier. Uwagę archeologów zwróciły jednak nietypowe nisze w murach o głębokości około 80 centymetrów. Zostały one starannie zbadane i porównane z innymi, podobnymi znaleziskami z czasów starożytnego Rzymu. Zajęło to kilka miesięcy. Ostatecznie naukowcy doszli do wniosku, że podobnie jak w rzymskich bibliotekach odkrytych w Efezie, Pergamonie, Aleksandrii oraz Rzymie, w tych niszach w Kolonii znajdowały się skrzynie i szafy zawierające zwoje z pergaminu albo papirusu. Innymi słowy, że udało się im odkryć rzymską bibliotekę.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Jak Feniks z popiołów Biblioteka Księżnej Anny-Amalii w Weimarze otrzymała swą obecną nazwę w 1991 roku. Wcześniej przez 300 lat nazywała się „Biblioteką Książęcą”. Zyskała ona smutną sławę w 2004 r., kiedy pożar zniszczył częściowo słynną salę w stylu rokoko (na zdjęciu). Po odrestaurowaniu 3 lata później bibliotekę oddano ponownie do użytku publicznego.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Biblioteka czy boisko piłkarskie? Uniwersytet Techniczny w Delft w Holandii jest godny odwiedzin również bez legitymacji studenckiej. Szczególną uwagę przyciąga pochyła, porośnięta trawą zewnętrzna część budynku. Latem, podczas przerwy obiadowej, przebywa tam wielu studentów. W 42-metrowym, centralnym budynku w kształcie stożka na 4 piętrach mieszczą się regały z książkami.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Czarna jak heban Brytyjski dziennik „The Daily Telegraph” zaliczył w 2013 r. barokową „Bibliotekę Joanina” na uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii do najbardziej spektakularnych na świecie. Nazwę zawdzięcza ona swemu fundatorowi królowi Portugalii Janowi V. Regały biblioteki wykonane są z drzewa różanego oraz hebanu. Należy ona obecnie do wydziału prawa portugalskiej uczelni.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Niedościgniony wzór Biblioteka Aleksandryjska, najprawdopodobniej najsłynniejsza biblioteka świata, spłonęła 2 tys. lat temu. Zanim uległa zniszczeniu, zgromadzono w niej całe piśmiennictwo m.in. greckie, etiopskie, hebrajskie, spisane na 490 tys. zwojów papirusu. Od 2002 r. nowa biblioteka w Aleksandrii nawiązuje do starożytnej przeszłości. Rząd Egiptu wydał na ten prestiżowy obiekt 220 mln dolarów.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Zabalsamowane skarby Część zbiorów biblioteki klasztornej w St. Gallen w Szwajcarii znajduje się tam od ponad 1300 lat. Zwiedzający mogą obejrzeć tam, np. najstarszy w Europie plan budowy klasztoru i ...egipską mumię. Sala mieszcząca zbiory książkowe (na zdjęciu) należy do najpiękniejszych na świecie. Biblioteka jest od 1983 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Mózg Ze względu na kształt przypominający ludzką głowę, berlińską bibliotekę określa się mianem „Mózgu”. Gromadzi ona księgozbiory filologiczne Wolnego Uniwersytetu Berlina i szybko stała się architektoniczną atrakcją stolicy Niemiec. Budynek zaprojektowany przez światowej klasy architekta Normana Fostera został udostępniony w 2006 roku.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Dostojność w drewnie Dwupiętrowe pomieszczenie„Long Room” ma 64 m długości i 12 m szerokości i jest częścią biblioteki uniwersyteckiej Trinitiy College w Dublinie. Pierwotny wystrój pomieszczenia był mniej imponujący, kiedy wieńczył je płaski gipsowy sufit. Dopiero w 1858 r. architekci wpadli na pomysł, by płaski sufit zastąpić sklepieniem beczkowym z drzewa dębowego.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Światowy gracz Chińska Biblioteka Narodowa licząca 30 mln książek i innych mediów należy do 7 największych bibliotek na świecie. Założono ją w 1809 roku, jako „Bibliotekę Stołeczną”. Od 1928 r. nosiła nazwę „Biblioteki Pekińskiej”, a od momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej przemianowano ją na „Bibliotekę Pekinu”. Jednak dopiero w 1998 r. władze Chin przystały na obecną nazwę.

Najpiękniejsze biblioteki na świecie Atmosfera jak w teatrze „El Ateneo”w Buenos Aires nie jest biblioteką, lecz księgarnią. Obiekt ten ma za sobą ciekawą historię. W 1919 r. otworzono w nim teatr, który pod koniec lat 20. ubiegłego wieku przekształcono w kino. W roku 2000 otwarto tu ostatecznie księgarnię. Obecnie w dawnych lożach teatru znajdują się fotele zapraszające do czytania, a na scenie serwowana jest kawa i ciasta.



Kolońscy archeologowie przypuszczają, że w absydzie, czyli w półkolistym pomieszczeniu biblioteki, mogła znajdować się duża rzeźba Minerwy, rzymskiej bogini sztuki, rzemiosła, mądrości, nauki i literatury. Podczas dalszych prac wykopaliskowych w tym miejscu odkryto także średniowieczną kropielnicę jednego z zakonów żebraczych.

Zdaniem fachowców kolońska biblioteka rzymska jest najstarszą biblioteką w Niemczech, której fragmenty odkryto. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można twierdzić, że podobne biblioteki działały w Trewirze i być może także w Augsburgu, Moguncji i Xanten, ale do tej pory nie udało się natrafić na ich ślady. Tym większe znaczenie ma kolońskie znalezisko.

Kościół ewangelicki w Kolonii zdaje sobie z tego sprawę i zakomunikował już, że postanowił zmienić plany budowy nowego centrum modlitewnego tak, żeby odkryte przez archeologów fragmenty rzymskiej biblioteki stały się dostępne dla zwiedzających. Co prawda zachował się z niej tylko fundament, ale naukowcy mają nadzieję, że uda się im odtworzyć jej pierwotny wygląd. Jeśli tak się stanie, Kolonia będzie bogatsza o nową atrakcję turystyczną.

