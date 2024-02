W EU przybywa ukraińskich uchodźców

Liczba ukraińskich uchodźców wojennych w UE nadal rośnie. Ponad 4,3 miliona osób z tymczasowym statusem ochrony przebywało w krajach UE pod koniec grudnia, podał w czwartek (8.02.) europejski urząd statystyczny Eurostat. Największa grupa przebywała w Niemczech (1,25 mln), na kolejnych miejscach były Polska (955 000) i Czechy (373 000).

98 procent osób to obywatele Ukrainy, reszta to obywatele państw trzecich, którzy mieszkali w Ukrainie i szukali w krajach Unii Europejskiej ochrony przed rosyjskim atakiem 24 lutego 2022 roku. Wśród uchodźców jest 337 000 ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat.

Podstawą prawną tymczasowej ochrony jest tak zwana dyrektywa w sprawie masowego napływu, która została aktywowana po raz pierwszy w marcu 2022 roku. Pozwala ona obywatelom spoza UE, którzy zostali przesiedleni w wyniku wojny w Ukrainie, na pobyt bez ubiegania się o azyl. Wskaźnik uchodźców wojennych na 1000 mieszkańców w UE wynosi 9,6.

KNA/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>