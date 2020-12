W drodze pierwsza dostawa szczepionek dla krajów EU

Trzy ciężarówki - chłodnie opuściły w środę rano (23.12.2020) zakłady Pfizera w belgijskiej miejscowości Puurs. Ciężarówkom towarzyszyła liczna obstawa policji - poinformowała agencja AFP. Władze koncernu nie poinformowały jednak, do jakiego regionu pojedzie pierwszy transport szczepionek. Według oficjalnych danych Niemcy otrzymają w sobotę (26.12.2020) 150 tys. dawek, a do końca roku kolejne 1,2 mln.

W poniedziałek (21.12.2020) Komisja Europejska dopuściła oficjalnie do obrotu szczepionkę niemieckiej firmy Biontech i amerykańskiej firmy Pfizer. Kilka godzin wcześniej zielone światło dała Europejska Agencja Leków (EMA). Szczepienia w większości krajów Unii, w tym w Niemczech mają się rozpocząć 27 grudnia.

Pierwsze partie szczepionek z belgijskiego Puurs trafiły na początku grudnia do Wielkiej Brytanii, po tym jak brytyjskie urzędy ds. zdrowia otrzymały zezwolenie na awaryjne użycie środka. Wcześniej w lek zaopatrzyła się również Szwajcaria, w której już dziś (23.12.2020) ruszyły szczepienia ochronne przeciwko koronawirusowi.

Między nadzieją i sceptycyzmem

Nadzieje związane ze szczepionką są w Niemczech ogromne. Równocześnie jednak maleje gotowość do szczepień - jak wynika z badań „Covid-19 Snapshot Monitoring" na Uniwersytecie w Erfurcie. O ile w kwietniu br. 79 procent ankietowanych Niemców gotowych było poddać się szczepieniom, o tyle już we wrześniu gotowość tę zgłosiło tylko 56 procent pytanych. Tymczasem chętni do szczepienia to niecałe 50 procent. Do podobnego wyniku doszli naukowcy z Heidelbergu.

Pomimo masowej akcji uświadamiającej w Niemczech, w społeczeństwie istnieje obawa, że szczepienie może okazać się pyrrusowym zwycięstwem nad wirusem. Wtedy, kiedy wystąpią poważne skutki uboczne. Zaniepokojeni pacjenci uderzają do aptek i gabinetów lekarskich. - My, lekarze rodzinni, od tygodni zauważamy, jak wielka jest ta niepewność - mówi Ulrich Weigeldt, przewodniczący Niemieckiego Związku Lekarzy Rodzinnych. Do szczepień próbuje zachęcać dobrymi argumentami. Zdaniem Weigeldta do takich należy zaliczyć fakt, że dotychczasowe badania pokazują, iż „nowa szczepionka jest bezpieczna i w wysokim stopniu chroni przed chorobą”.

(AFP/EPD/jar)

