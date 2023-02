Władimir Putin wini Zachód. Chce „wykończyć Rosję”

Prawie rok po rozpoczęciu rosyjskiej ofensywy na Ukrainę przywódca Kremla Władimir Putin oskarżył Zachód o rozpoczęcie wojny. Rosja – jak powiedział – jedynie użyła swojej „siły, by ją powstrzymać”. Zachód zmienia Ukrainę w „antyrosyjską” – oświadczył Putin. I chce, jak podkreślił przywódca Kremla „odebrać (Rosji) historyczne terytoria, które teraz nazywają się Ukrainą”. Tym samym Putin po raz kolejny próbował uzasadnić swoją inwazję na Ukrainę, twierdząc, że kraje zachodnie zagroziły Rosji.

„Wykończyć Rosję”

Przywódca Kremla mówił o chęci „wykończenia Rosji raz na zawsze”. – Zachodnie elity nie ukrywają swojego celu: zadać Rosji strategiczną porażkę, czyli wykończyć nas raz na zawsze – powiedział Putin. Jak podkreślił, Rosja będzie kontynuować swoją ofensywę w Ukrainie „starannie i systematycznie”, osiągając „krok po kroku” cele swojej „specjalnej operacji wojskowej”.

Putin obarczył Zachód „pełną odpowiedzialnością” za eskalację konfliktu w Ukrainie. – Odpowiedzialność za podsycanie konfliktu ukraińskiego, za jego eskalację, za liczne ofiary (...) spoczywa w pełni na zachodnich elitach – powiedział przywódca Kremla. – Przemawiam do was w trudnym i decydującym momencie dla naszego kraju, w czasie głębokich zmian na całym świecie – powiedział Putin na początku swojego przemówienia w Moskwie.

Putin podkreślił w swoim wystąpieniu, że Rosja nie prowadzi wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu. Zachód – jak stwierdził – zajął ten kraj, zainstalował tam „neonazistowski” reżim w Kijowie, który gnębi ludzi w Ukrainie. Rosja walczy z tym reżimem. Według Putina jest też jasne, że im więcej broni jest dostarczane, tym bardziej Rosja jest zmuszona do obrony.

Wsparcie dla rodzin

Putin zapowiedział dalsze wsparcie finansowe dla rosyjskich weteranów i rodzin poległych żołnierzy. W przemówieniu transmitowanym przez rosyjską telewizję państwową prezydent Rosji polecił rządowi, by we współpracy z poszczególnymi regionami utworzyć specjalny fundusz państwowy.

Pracownicy socjalni mają się zająć rodzinami poległych żołnierzy i weteranów. Ponadto wszyscy, którzy walczą w tym, co Moskwa nadal nazywa „specjalną operacją wojskową”, powinni mieć możliwość wzięcia co sześć miesięcy 14 dni urlopu – powiedział Putin.

Szef państwa rosyjskiego tradycyjnie co roku wygłasza orędzie o stanie państwa do rosyjskich deputowanych, w którym podsumowuje miniony rok i wyznacza nowe cele strategiczne. W 2022 roku przemówienie to zostało odwołane. W tegorocznym przemówieniu na widowni – obok rosyjskich deputowanych – obecni byli również przedstawiciele kultury i religii, a także wojskowi, w tym żołnierze z terenów objętych wojną.

Joe Biden w Kijowie. Symboliczna wizyta

