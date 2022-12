Węgry, Ukraina, CIT. Polska znów blokuje w UE

Polskie weto zawisło nad rozpoczętymi dziś rano obradami szczytu UE w Brukseli, choć negocjacje nadal prowadzone są tylko na poziomie dyplomatów, a nie premierów czy prezydentów. Jednak nie można wykluczyć, że premier Mateusz Morawiecki wprowadzi ten temat na obrady szczytu, które zwykle i tak kończą się dopiero w piątek nad ranem. Jednocześnie w Brukseli toczą się żmudne rokowania w kwestii nowych unijnych sankcji wobec Rosji.

Ambasadorzy 27 krajów UE uzgodnili w ostatni poniedziałek [12.12.2022] poczwórny pakiet decyzji – unijną pomoc finansową dla Ukrainy (18 mld euro w 2023 roku), zatwierdzenie węgierskiego KPO, zamrożenie 6,3 mld euro w ramach „pieniędzy za praworządność” oraz wymagającą jednomyślności 27 krajów Unii zgodę na reformę OECD w sprawie podatku CIT. Te cztery decyzje pierwotnie w jeden pakiet negocjacyjny połączył rząd Viktora Orbana, który wetowaniem pomocy dla Ukrainy chciał uzyskać ustępstwa UE w kwestii funduszy, ale w tym szantażowaniu wetami osiągnął dość mizerne rezultaty.

Po osiągnięciu ugody z Węgrami dyplomaci wszystkich 27 krajów zgodzili się, żeby Rada UE (ministrowie 27 krajów Unii) zatwierdziła wszystkie decyzje w ramach jednej procedury pisemnej z czterema głosami w tych czterech odrębnych tematach. Takie pisemne postępowania zwykle są w Brukseli tylko formalnością, ale wczoraj proces tego zdalnego zatwierdzania całego pakietu zaczęła hamować Polska, powołując się na swe problemy z reformą podatku CIT.

Polska wraca do kwestii CIT

Czeska prezydencja w Radzie UE ogłosiła w poniedziałek jednomyślną zgodę co do CIT, a polski ambasador przy UE podczas zamkniętych obrad w Brukseli wskazywał, że polskie wątpliwości co do CIT zostaną wyjaśnione przed zakończenie procedury pisemnej. Ale Polska od środy zaczęła domagać się rozbicia pakietu. – Łączenie pomocy dla Ukrainy z tak tematycznie odległymi tematami, jak podatek CIT od korporacji międzynarodowych jest chyba jakąś niepotrzebną pomyłką – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki, wchodząc na obrady szczytu UE w Brukseli.

Polska jest zatem za 18 mld euro dla Ukrainy, za ugodą w sprawie funduszy dla Węgier, ale nie chce przy okazji zatwierdzić zgody na CIT. Szkopuł w tym, że duża grupa innych krajów, z Niemcami, Francją, Holandią, nie jest absolutnie gotowa do anulowania poniedziałkowych ustaleń ambasadorów co do poczwórnego pakietu łącznie ze sprawą CIT blokowaną do początku tego tygodnia wyłącznie przez Orbana.

Wcześniej chodziło o KPO

Celem unijnej dyrektywy CIT jest wdrożenie zeszłorocznego porozumienia OECD o minimalnej rzeczywistej stawce podatku CIT od dużych przedsiębiorstw na poziomie 15 proc. Ta reforma, nazywana „II filarem porozumienia OECD”, ma zwiększyć globalne wpływy z podatków o ponad 150 mld dolarów rocznie. Polska wetowała tę reformę do czasu zatwierdzenia polskiego KPO, a gdy swój sprzeciw w czerwcu uchyliła, to wtedy – skorzystawszy z tego polskiego triku – swą blokadę zgłosił premier Orban.

Premier Węgier Viktor Orban na szczycie w Brukseli

Co ma być powodem sprzeciwu wobec reformy OECD? Warszawa wiosną oficjalnie przekonywała, że nie może poprzeć dyrektywy o CIT bez „prawnie wiążącego” zapewnienia, że reformy dotyczące stu największych firm świata ( „I filar” porozumienia OECD) także zostaną szybko wprowadzone w życie. – Dziękuję francuskiej prezydencji. Od początku mówiliśmy, że jesteśmy gotowi także na inne rozwiązania – powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska podczas czerwcowego posiedzenia Rady UE, na którym zatwierdzono polski KPO. Okazało się, że Polsce wówczas wystarczyła m.in. odpowiednia deklaracja Rady UE co do umowy OECD, która nie wystarczała zaledwie miesiąc wcześniej.

Polska i Bałtowie przeciwko lukom w sankcjach

O co naprawdę Warszawie chodzi teraz z odświeżaniem starego problemu z CIT? – Najbardziej frustrujące jest to, że Polacy nie dają nam jednoznacznego wyjaśnienia – tłumaczył nam dziś około południa jeden z zachodnich dyplomatów w Brukseli.

Pojawiły się domysły (niepotwierdzane oficjalnie przez Warszawę), że Polska używa tego narzędzia nacisku, by m.in. uzyskać lepsze zapisy sankcyjne w dziewiątym pakiecie restrykcji wobec Rosji, przy którym Polska i kraje bałtyckie od kilku dni ostro spierają się z krajami unijnego Zachodu. Chodzi m.in. o „prawne wyjaśnienia” do już wcześniej nałożonych sankcji, które jednoznacznie potwierdzałyby prawo unijnych portów do obsługi ładunków z rosyjską żywnością i nawozami. Ponadto Komisja Europejska zaproponowała, żeby firmy produkujące żywność i nawozy mogły nią handlować za pośrednictwem firm unijnych (tego sankcje zasadniczo nie zakazują), nawet jeśli należą do Rosjan wciągniętych na czarną listę osób z zamrożonym majątkiem na terenie Unii. Polska dyplomacja, wspierana przez Estończyków, Łotyszy i Litwinów, przekonuje, że to byłoby otwarcie furtki, a może raczej nawet szerokich drzwi do obchodzenia sankcji UE przez dziesiątki rosyjskich bogaczy.

– Ugoda sankcyjna jest coraz bliższa. Pozostają konsultacje pisemne. Mamy też nową czarną listę z nazwiskami znacznie dłuższą od pierwotnego projektu, z której kilka nazwisk wykreślono, ale jeszcze więcej dodano – tłumaczył nam w czwartek po południu jeden z naszych rozmówców w Brukseli. Niezależnie od tej ścieżki rokowań z instytucji UE dochodziły też głosy, że jednak rośnie prawdopodobieństwo zgody Polski na poczwórny pakiet głosowań. Procedura pisemna pierwotnie miała zakończyć się w środę po południu, ale do teraz była kilkakrotnie przedłużana na prośbę Polski, więc w czwartek o godz. 16:00 głosowanie nadal oficjalnie było w trakcie.

– Ta cała polska sprawa powinna być rozwiązana do zakończenia szczytu UE, czyli do piątku rano. Nawet jeśli może nie pojawić się na negocjacyjnym stole premierów i prezydentów, lecz zostanie w rękach ich urzędników – przekonuje jeden z naszych rozmówców w Brukseli. Ale istnieją także bardziej pesymistyczne scenariusze, które pojawiają się dziś w unijnych rozmowach kuluarowych. Wedle nich Polska miałaby być naprawdę zdeterminowana, by wyłączyć reformę CIT z kompromisu (by zachować sobie ten podatkowy środek nacisku na przyszłość), co oznaczałaby długie dodatkowe boje negocjacyjne w Brukseli. A to także formalnie otworzyłoby Orbanowi drogę do wycofania się z jego zgody na pomoc dla Ukrainy.