Węgry na celowniku hakerów

Koncern Magyar Telekom poinformował, że w czwartek (24.09.) doszło do ataku hakerskiego. Atak był podzielony na wiele etapów. Niektóre instytucje finansowe musiały z tego powodu zrobić przerwę w dostawie usług. Zakłócenia odnotowano także w sieci Magyar Telekom, co było zauważalne w niektórych częściach Budapesztu.

Chodziło o tak zwany atak DDoS, podczas którego hakerzy usiłowali obciążyć atakowane systemy wielką ilością danych, co w rezultacie spowodowało ich paraliż. Ilość tych danych była dziesięciokrotnie wyższa niż zwykle przy tego typu atakach. „To oznacza, że był to jeden z największych ataków, do jakich kiedykolwiek doszło na Węgrzech, zarówno w swoich rozmiarach, jak i stopniu skomplikowania”, czytamy w oświadczeniu Magyar Telekom. Zdaniem koncernu stoją za tym serwery ulokowane w Rosji, Chinach i Wietnamie.

(Reuters / sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>