Wąskie gardła w niemieckich szpitalach

O planach związanych ze wstrzymaniem zabiegów i operacji poinformował w poniedziałek (26.10.2020) dyrektor Niemieckiego Związku Szpitali Georg Blum w wywiadzie z dziennikiem „Augsburger Allgemeine”. Jego zdaniem liczba nowych infekcji „budzi troskę”. Już wiosną było widać, że rośnie w związku z tym liczba osób wymagających stacjonarnej opieki w szpitalach. Podczas pierwszej fali, co siódma osoba zakażona koronawirusem musiała być hospitalizowana.

Rośnie liczba chorych na Covid-19

Dlatego Baum ostrzega, że należy liczyć się ze wstrzymaniem planowanych zabiegów, badań i operacji w szczególnie zagrożonych regionach Niemiec. Szpitale będą musiały wyłączać części łóżek z dotychczasowego obiegu, by zagwarantować miejsca dla chorych na Covid-19.

Szczególnie duże kliniki muszą jednak być w stanie nadal prowadzić ważniejsze operacje. „Od naszego personelu znów będziemy musieli wymagać dużej elastyczności i zaangażowania, by w tej wyjątkowej sytuacji zorganizować ochronę ludności”, powiedział Baum.

Już teraz liczba pacjentów zakażonych koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii w niemieckich szpitalach rośnie w szybkim tempie. Na początku października było ich 373, teraz jest ich 1.296. W miniony weekend 578 pacjentów wymagało respiratorów. Z 30.000 stanowisk do intensywnej terapii wolnych jest jeszcze 8.400. Do tego dochodzi kolejnych 12.000 stanowisk, które mogą być uruchomione w razie potrzeby.

Za mało personelu

Baum podkreślił, że wiosną szpitale pokazały, jak szybko poprzez przesunięcie planowanych operacji można było postawić do dyspozycji nawet do 200.000 zwykłych łóżek szpitalnych. Głównym problemem jest zdaniem Bauma zapewnienie personelu medycznego.

W krytycznej sytuacji szpitale mogą przenosić personel z innych oddziałów do opieki nad chorymi na Covid-19. W tym celu szpitale muszą mieć wolną rękę, tymczasem sztywne reguły rządzące delegowaniem personelu do odpowiednich zadań są „problematyczne”. Wiosną zostały one zniesione, dając szpitalom elastyczność. Także teraz należy zawiesić te reguły – postuluje Baum.

(KNA / sier)

