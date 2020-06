VW Samochody Użytkowe: gros produkcji ma być w Polsce

W najbliższych latach koncern Volkswagena zamierza zlikwidować w sektorze samochodów użytkowych około 5 tys. miejsc pracy w Niemczech i przenieść większość produkcji gotowych aut do Polski.

„Kolejną dźwignią naszego planu obniżenia kosztów jest naturalna fluktuacja w głównych zakładach w Hanowerze i zredukowanie tam załogi z 15 tys. do 10 tys.”, powiedział szef VW Samochody Użytkowe Thomas Sedran w poniedziałkowym wydaniu (22.06.2020) branżowej gazety „Automobilwoche”.

Samochody użytkowe dla klientów prowadzących działalność gospodarczą mają powstawać w przyszłości w Polsce albo u nowego partnera – w zakładach Forda. W Hanowerze pozostanie produkcja droższych aut, takich jak VAN-y klasy premium lub od 2022 r. minivan I.D. Buzz z całkowicie elektrycznym napędem.

Otwarta jesienią 2016 fabryka samochodów dostawczych w Białężycach k. Wrześni

Sedran podkreślił, że rada zakładowa zaakceptowała plan, w którym „pokazaliśmy, że najzwyczajniej już nie można budować w Niemczech samochodów użytkowych za cenę poniżej 20 tys. euro, bez dokładania do interesu”. Natomiast produkcja w Hanowerze dobrze wyposażonych samochodów daje perspektywę około 10 tysiącom pracowników. „Jednocześnie mamy gwarancję miejsc pracy do 2029 r. – wszystko to oczywiście w porozumieniu z radą zakładową”, zaznaczył Sedran.

W Polsce zakłady VW Samochody Użytkowe produkują już modele aut dostawczych Caddy, Transporter i Crafter. Z Polski pochodzą też elektryczne VW – np. nowy elektryczny VW Crafter jest wspólną produkcją zakładu w Białężycach koło Wrześni i fabryki VW w Hanowerze. W ubiegłym roku z taśm produkcyjnych zakładów VW w Polsce zeszło blisko 270 tys. samochodów.

(DPA/stas)