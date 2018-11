VW i Skoda Auto spierają się o nowy zakład produkcyjny

W Grupie Volkswagena spór toczą ze sobą siostrzane marki Volkswagen i Skoda Auto. Jak poinformował tygodnik motoryzacyjny „Automobilwoche” trwa konflikt wokół tego, kto obejmie kierownictwo planowanej w Europie Wschodniej fabryki, która miałaby się zająć produkcją kilku marek samochodowych. Od 2022 r. taśmy produkcyjne nowego zakładu miałby opuszczać nowy SUV Skoda Karoq oraz SUV Seat Ateca. Koncern VW sprawdza wchodzące w grę miejsca produkcji w Bułgarii i Rumunii. „Jeszcze nie zapadła decyzja, co do tego, kto obejmie kierownictwo w nowej fabryce – oświadczył szef rady nadzorczej VW Hans Dieter Pötsch. –„Skoda jest jedną z wielu opcji – potwierdził szef koncernu Herbert Diess. Jak powiedział tygodnikowi „Automobilwoche” szef rady zakładowej VW Bernd Osterloh w nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie od 4 do 5 tys. ludzi.

Czechy za drogie

Ze względu na wysokie koszty produkcji Czechy jako miejsce dla nowego zakładu nie są brane w ogóle pod uwagę. Koncern VW rozważa także inną opcję. Zamiast budować nową fabrykę, można by doposażyć jedną z fabryk produkcji silników samochodowych przestawiając ją na produkcję aut. Dlatego prowadzone są także rozmowy z zakładami w Polkowicach oraz w węgierskiej miejscowości Györ.

VW planuje także całkowite przestawienie produkcji w zakładach w Emden, Zwickau i w Hanowerze na samochody elektryczne. Niemiecki koncern motoryzacyjny zamierza do końca roku 2023 zainwestować w sumie 44 mld euro w e-mobilność, samochody autonomiczne, usługi w zakresie mobilności oraz w cyfryzację.

dpa /jar