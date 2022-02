Von der Leyen: Potępiamy ten barbarzyński atak, będzie nowy pakiet sankcji

- Prezydent Rosji Władimir Putin sprawił, że wojna powróciła do Europy - stwierdziła von der Leyen w czwartek rano w Brukseli. - Potępiamy ten barbarzyński atak i cyniczne argumenty użyte jako pretekst. UE popiera Ukrainę i naród ukraiński - podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Jak dodała, celem ataku Rosji jest nie tylko wschodnioukraiński region Donbasu czy Ukraina. - Celem jest stabilność w Europie i światowy porządek pokojowy. I pociągniemy za to do odpowiedzialności prezydenta Putina - zaznaczyła.

Nowe sankcje UE wobec Rosji

Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska ograniczy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. Oznacza to m. in. odcięcie Rosji od możliwości zaciągania pożyczek.

Ponadto zamrożone mają zostać rosyjskie aktywa w UE, a ważne sektory gospodarki rosyjskiej zostaną pozbawione dostępu do kluczowych technologii i rynków. Nowy pakiet sankcji ma zostać omówiony na wieczornym szczycie kryzysowym UE.

Von der Leyen wyjaśniła, że sankcje zostały zaprojektowane tak, by uderzyć w interesy Kremla i jego zdolność do finansowania wojny. - Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy - zaapelowała.

(DPA/du)