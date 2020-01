Volkswagen znów w opałach. Kanada żąda 135 milionów euro

Z powodu kolejnego skandalu z silnikami diesla, Volkswagen musi ponownie sięgnąć głeboko do kieszeni. Sąd w Toronto wydał wyrok, na mocy którego VW musi zapłacić Kanadzie 196,5 miliona dolarów kanadyjskich (135,5 miliona euro) odszkodowania. Pieniądze będą przekazane na projekty związane z ochroną środowiska.

Już przed wyrokiem firma przyznała się do nadużyć na szkodę środowiska i zdawania błędnych sprawozdań. Sprawa dotyczy nie tylko samochodów Volkswagen, ale też pojazdów marki Porsche i Audi, które również należą do koncernu.

Już w 2016 roku, kiedy skandal ujrzał światło dzienne, niemiecki koncern z siedzibą w Wolfsburgu przekazał poszkodowanym klientom prawie dwa i pół milarda dolarów kanadyjskich. W tym samym roku Volkswagen musiał też na mocy wyroku kanadyjskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zapłacić karę w wysokości 17,5 miliona dolarów kanadyjskich za podawanie fałszywych informacji w reklamach.

We wrześniu 2015 roku, po dochodzeniu w Stanach Zjednoczonych, koncern przyznał się do sprzedaży na całym świecie jedenastu milionów pojazdów napędzanych dieslem z nielegalnym oprogramowaniem, które zaniżało poziom emisji spalin. Do tej pory Volkswagen wypłacił poszkodowanym już ponad 30 miliardów euro.

dw\horb