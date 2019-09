Volkswagen stawia na e-auta. "Elektroofensywa"

W przypadku samochodu elektrycznego Volkswagena chodzi o coś więcej niż tylko o nowy model. Dla szefa zarządu koncernu Herberta Diessa ID.3 wyznacza kolejny przełom w historii przedsiębiorstwa. – ID.3 jest czymś więcej niż tylko nowym modelem. To jest samochód, którego wszyscy od nas oczekują – powiedział Diess we Frankfurcie.

Rzeczywiście pojazd, który niektórzy porównują do legendarnego garbusa czy golfa, będzie pierwszym samochodem o napędzie elektrycznym produkowanym seryjnie o stosunkowo niskiej cenie. Według Volkswagena wersja podstawowa ID.3 kosztować ma poniżej 30 000 euro. Zasięg samochodu przy w pełni naładowanych bateriach wynosić ma 550 km.

Szef koncernu VW Herbert Diess liczy na kolejny przełom w dziejach producenta

Wprawdzie w grupie Volkswagena dostępne są samochody elektryczne takie jak Audi e-tron czy także nowy Porsche Taycan. Są one jednak drogie i nie nadają się dla masowego odbiorcy. Technologia, która znajduje zastosowanie w modelu ID.3 ma zostać wykorzystana w ciągu najbliższych trzech lat łącznie w 33 modelach. – Dla marki Volkswagena ID.3 to wstęp do wielkiej elektroofensywy – podkreślił szef koncernu. Dodał, że do 2028 r. VW wypuści na rynek 70 nowych modeli e- samochodu.

Seryjna produkcja modelu ID-3 ma rozpocząć się w listopadzie. Pierwsze wielkie dostawy planowane są na wiosnę 2020.